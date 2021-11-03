В УФСИН подтвердили задержание сбежавшего боевика из банды Басаева

Задержанный в Астрахани мужчина, подозреваемый в совершении побега из психлечебницы, действительно является 39-летним Магомедом Алхановым, осужденным за бандитизм и подозреваемый в нападении на псковских десантников в составе банды Басаева и Хаттаба.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Беглеца задержали в кафе Трусовского района города. О появлении неизвестного, похожего на разыскиваемого правоохранителями, в полицию сообщили местные жители.

- О выплате обещанного за помощь в розыске преступнике вознаграждения будет сообщено позднее, - сообщили "РГ" в УФСИН.

Как писала "РГ" Алханов после побега был объявлен в федеральный розыск, к поиску подключились все правоохранительные ведомства, был развернут полевой штаб, полицейские с собаками прочесывали местность, осматривали заброшенные здания, тормозили транспорт и распространяли ориентировки с приметами преступника.