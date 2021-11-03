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03.11.2021 08:42
Рубрика: Происшествия

В УФСИН подтвердили задержание сбежавшего боевика из банды Басаева

Текст: Наталья Коротченко

Задержанный в Астрахани мужчина, подозреваемый в совершении побега из психлечебницы, действительно является 39-летним Магомедом Алхановым, осужденным за бандитизм и подозреваемый в нападении на псковских десантников в составе банды Басаева и Хаттаба.

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Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Беглеца задержали в кафе Трусовского района города. О появлении неизвестного, похожего на разыскиваемого правоохранителями, в полицию сообщили местные жители.

- О выплате обещанного за помощь в розыске преступнике вознаграждения будет сообщено позднее, - сообщили "РГ" в УФСИН.

Как писала "РГ" Алханов после побега был объявлен в федеральный розыск, к поиску подключились все правоохранительные ведомства, был развернут полевой штаб, полицейские с собаками прочесывали местность, осматривали заброшенные здания, тормозили транспорт и распространяли ориентировки с приметами преступника.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

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