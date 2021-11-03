В Челябинске открылся первый парк качелей

На северо-западе Челябинска создана новая прогулочная зона для горожан, оснащенная несколькими разновидностями качелей. Большая их часть уже смонтирована, а в скором времени аллеи украсит новогодняя иллюминация.

Идея создать в Челябинске аналог московского Парка качелей появилась весной этого года. Для нового места отдыха освободили участок земли в Курчатовском районе, занятый раньше киосками стихийного рынка.

- Сегодня уже полностью завершен монтаж перголы и восьми качелей, уложено травмобезопасное покрытие, - сообщили в пресс-службе мэрии. - В рамках подготовки к новогодним праздникам добавим световые качели и иллюминацию. В следующем сезоне приведем к единому дизайн-коду оставшиеся объекты торговли.

Кстати, в выборе разновидностей качелей участвуют сами жители района. Они присылают в управление градостроительства и архитектуры заявки с предложениями о том, что они хотели бы увидеть в парке.

Между тем

Всего в этом году в Челябинске благоустроили девять общественных пространств и привели в порядок около 470 дворов. Большое внимание уделяется созданию детских и спортивных площадок, асфальтированию внутриквартальных проездов, отметили в мэрии.