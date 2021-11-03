В Югре в День народного единства пройдут сотни мероприятий

Правда, 4 ноября все многочисленные акции, концерты, викторины, конкурсы и флешмобы из-за пандемии пройдут в формате онлайн. Зато принять в них участие сможет любой югорчанин.

Часть организованных в День народного единства акций состоится в масштабах всей страны, часть - только в округе.

Так, российское движение школьников завтра проведет всероссийскую акцию "Большая перемена", посвященную Дню народного единства. В ее рамках в школах Югры пройдет марафон культур. Кроме того, состоится квиз PROEдинство". Педагоги расскажут детям о том, как развивалась страна, какие народы ее населяют, ответят на вопросы учеников в прямом эфире. В рамках программы "Игротека" школьники Сургута, Мегиона, Нижневартовска снимут видеоролики о правилах народных игр своего города и разместят их в соцсетях.

На платформе "ТикТок" будет организован флешмоб "Танцуют все". Его участниками могут стать самые активные и творческие пользователи соцсетей разных национальностей. Они исполнят национальные танцы на фоне природных и архитектурных достопримечательностей своих регионов.

Между тем жители Нягани, Когалыма, сельских поселений Нижневартовского, Сургутского, Советского районов поучаствуют во всероссийском кулинарном флешмобе "Вкусно, национально". Они поделятся рецептами приготовления и оформления традиционных блюд в социальных сетях.

Любой югорчанин сможет принять участие в спецпроектах "Россия в лицах", "Танец народа", "Пять самых неизвестных народов России". Специалисты центра национальных культур Нижневартовска расскажут о пяти самых малоизвестных народах, проживающих на территории России в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram.

Кроме того, жители региона присоединятся к ежегодной всероссийской культурно-образовательной акции "Ночь искусств", которая проводится в этом году 4 ноября. Музеи, театры, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия в онлайн-формате. Пользователи соцсетей смогут присоединиться к празднику, выложив публикации с хештэгами #мывместе #мыедины и #россияобъединяет.

Праздничные онлайн-концерты ко Дню народного единства пройдут и в сельских домах культуры Березовского, Советского, Нижневартовского и других районов округа.

Так, в Нягани запланирован концерт "Мы - единый народ". В Пыть-Яхе откроется выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства "Моя великая Россия", районную акцию "Хоровод дружбы", посвященную народам России, организуют в селах Нижневартовского района, марафон видеопоздравлений "Мы разные - и в этом наша сила" пройдет в Сургутском районе.

Флешмобы "Я узнал, что у меня есть огромная семья", "Эстетика моего народа" пройдут в Советском, Сургутском районах, Нижневартовске, Нягани, Радужном. Школьники в социальных сетях расскажут, как много у них друзей разных национальностей.

В общей сложности в Югре запланировано несколько сотен онлайн-мероприятий ко Дню народного единства.