В Свердловской области непривитых работников могут перевести на удаленку

Власти Свердловской области рекомендовали перевести на удаленку всех непривитых от COVID-19 работников. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы будем рекомендовать всем предприятиям и учреждениям, которые расположены на территории Свердловской области, перевести всех сотрудников, которые в настоящий момент не начали процесс вакцинации, на режим удаленной работы", - заявил заместитель губернатора региона Павел Креков. Он уточнил, что завершить процесс вакцинации (двумя компонентами) необходимо к 1 декабря, а не к 15 числу, как сообщалось ранее.

По словам вице-губернатора, власти не исключают введения новых ограничений, если специальные группы, контролирующие соблюдение противоковидных мер, продолжат фиксировать нарушения режима QR-кодов в предприятиях торговли, общественного питания и других зонах, свободных от COVID-19.

Согласно последним данным, за сутки в Свердловской области выявили 718 человек, инфицированных коронавирусом. За все время пандемии в местных больницах от вызванных COVID-19 осложнений скончались 7,5 тысячи человек.