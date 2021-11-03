Постановление правительства Ростовской области от 2 ноября 2021 года № 903 "О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 30.10.2021 № 897"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Правительство Ростовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 30.10.2021 № 897 "О некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ростовской области в период с 1 по 7 ноября 2021 г." изменение, изложив пункт 1 в редакции:

"1. Приостановить на территории Ростовской области в период с 1 по 7 ноября 2021 г. включительно работу предприятий общественного питания, за исключением:

обслуживания граждан без посещения ими помещений таких предприятий (в том числе доставка заказов, дистанционный способ заказа);

предприятий общественного питания, расположенных в гостиницах и иных средствах размещения, - при условии оказания услуг общественного питания гражданам, проживающим в таких средствах размещения, и работникам указанных средств размещения, а также обслуживания иных граждан без посещения ими помещений таких предприятий (в том числе доставка заказов, дистанционный способ заказа);

предприятий общественного питания, расположенных на территории одной организации, - при условии обслуживания только работников такой организации и (или) обслуживания иных граждан без посещения ими помещений таких предприятий (в том числе доставка заказов, дистанционный способ заказа).

Положения настоящего пункта не распространяются на предприятия общественного питания, осуществляющие деятельность на территории аэропорта "Платов".

2. Установить, что постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" применяется с учетом особенностей, установленных настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 3 ноября 2021 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев







