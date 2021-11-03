Т-34 назван танком, изменившим историю

Первая мировая война

Ее символом стал британский танк Mk. IV. Неуклюжий стальной ромб, ползавший медленнее пехотинца и вооруженный смешной по нынешним меркам 20-мм пушкой, смог преодолеть пулеметы и вывести Британию из тупика позиционной войны. В более широком смысле Mk. IV показал, как технология решает проблемы, созданные другой технологией.

Вторая мировая война

В 1940 году французские тяжелые танки были лучше немецких, а британскую "Матильду" брали только снаряды 88-мм немецких зениток, которые пришлось срочно переделывать в противотанковые орудия. Но стальным героем начала Второй Мировой стал легкий Pz.Kpfw II. В его экипаже был наводчик, в то время как командиру французского танка приходилось стрелять самому. Понятное дело, Pz.Kpfw II палили из своих 20-мм пушечк точнее. Что еще более важно, на немецких танках были радиостанции, позволявшие координировать действия в бою. И если причинами ошеломляющих танковых побед вермахта в начале войны стали хорошая подготовка, тактика и превосходство в воздухе, то их символом стал Pz.Kpfw II.

Т-34

Победивший военную машину Гитлера советский танк имел прочную наклонную броню, способную противостоять немецким противотанковым снарядам, широкие гусеницы и дизельный двигатель, позволявшие танку перемещаться по бездорожью со скоростью 30км/ч, мощную пушку, пробивавшую борта "Тигров" и "Пантер".

Преимущество не было абсолютным, но осознание того, что "неполноценные" по меркам Третьего рейха славяне создали танк, превосходящий все, что имелось в арсенале вермахта, нанесло сильный удар по моральному духу немцев. Германия поняла, что вступила в смертельную схватку с врагом, гораздо более грозным, чем встречавшиеся раньше.

M4 "Шерман"

Эта машина может служить примером технологической мощи. "Шерман" не обладал выдающимися боевыми качествами, но был выпущен в количестве 49 тысяч и воевал в армиях пяти государств: Австралии, Великобритании, Польши, США и Франции. Даже СССР получил 4000 танков по ленд-лизу. "Шерман" стал символом промышленной войны, где дорогие танки были таким же расходным материалом, как патроны.

Тип 59

Китайская копия Т-54, ранняя версия бестселлера Т-55, Тип 59 не участвовал в баталиях, в историю он вошел с площади Тяньаньмэнь. Машина до сих пор используется армиями Бирмы, Северной Кореи и Пакистана.