Постановление правительства Тюменской области от 3 ноября 2021 года № 691-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. С 8 ноября 2021 года:

21.1. посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, объектов, указанных в подпункте 21.2 настоящего пункта, допускается при наличии у таких граждан:

QR-кода, оформленного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), или медицинского документа, подтверждающих наличие у гражданина вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение последних 12 месяцев либо перенесенное заболевание COVID-19 в течение последних 6 месяцев, а также документа, удостоверяющего личность гражданина. QR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства;

медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не позднее чем за 72 часа;

21.2. ограничения, установленные подпунктом 21.1 настоящего пункта, устанавливаются в отношении следующих объектов:

театров, кинотеатров (кинозалов), концертных залов, цирков;

объектов спорта при проведении на них муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий;

спортивных объектов для предоставления указанным гражданам спортивно-оздоровительных услуг (физкультурно-оздоровительных услуг) физкультурно-спортивными организациями, в том числе фитнес-центрами (студиями), спортивными клубами, иными организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере физической культуры и спорта;

торговых, торгово-развлекательных центров и торговых комплексов (за исключением отдельно стоящих гипермаркетов, осуществляющих продажу продовольственных товаров универсального ассортимента) общей площадью:

- от 4000 квадратных метров в городских округах город Тюмень и город Тобольск;

- от 3500 квадратных метров в городском округе город Ишим;

- от 3000 квадратных метров в городском округе город Ялуторовск;

- от 2500 квадратных метров в городе Заводоуковске Заводоуковского городского округа;

21.3. обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение мероприятий, оказание услуг, эксплуатацию и управление объектами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, осуществлять допуск граждан, достигших возраста 18 лет, с соблюдением требований, установленных настоящим пунктом.".

Губернатор области А.В.Моор







