Законопроект Ульяновской области "Об областном бюджете Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета Ульяновской области на 2022 год:

1) общий объём доходов областного бюджета Ульяновской области в сумме 72923593,09374 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в общей сумме 18019390,79374 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 18019390,79374 тыс. рублей;

2) общий объём расходов областного бюджета Ульяновской области в сумме 77948419,79374 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета Ульяновской области в сумме 5024826,7 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета Ульяновской области на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) общий объём доходов областного бюджета Ульяновской области на 2023 год в сумме 75291854,48351 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в общей сумме 17982204,78351 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 17982204,78351 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 75792723,37351 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в общей сумме 15405022,47351 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 15405022,47351 тыс. рублей;

2) общий объём расходов областного бюджета Ульяновской области на 2023 год в сумме 76706248,48351 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 1522270,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 76563583,17351 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 3350813,7 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета Ульяновской области на 2023 год в сумме 1414394,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 770859,8 тыс. рублей.

Статья 2. Верхний предел государственного внутреннего долга Ульяновской области, предельный объём расходов на его обслуживание на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Ульяновской области:

1) по состоянию на 1 января 2023 года - в сумме 46408973,4 тыс. рублей;

2) по состоянию на 1 января 2024 года - в сумме 47823367,4 тыс. рублей;

3) по состоянию на 1 января 2025 года - в сумме 48594227,2 тыс. рублей.

2. Установить предельные объёмы расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области:

1) в 2022 году - в сумме 2250198,6 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности - в сумме 8692,68619 тыс. рублей;

2) в 2023 году - в сумме 2166144,9 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности - в сумме 8227,80613 тыс. рублей;

3) в 2024 году - в сумме 1966144,9 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности - в сумме 7761,7638 тыс. рублей.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом Ульяновской области и местными бюджетами муниципальных образований Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом Ульяновской области и местными бюджетами муниципальных образований Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Установить, что доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в местные бюджеты муниципальных образований Ульяновской области в соответствии со статьёй 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновской области от указанного налога направляются в местные бюджеты муниципальных образований Ульяновской области по дифференцированным нормативам отчислений согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Ульяновской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

3. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области по целевым статьям (государственным программам Ульяновской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

4. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение государственной поддержки семьи и детей, в том числе развития социальной инфраструктуры для детей, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2022 год - в сумме 9586999,5 тыс. рублей;

2) на 2023 год - в сумме 9424464,1 тыс. рублей;

3) на 2024 год - в сумме 9595500,2 тыс. рублей.

6. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда Ульяновской области:

1) на 2022 год - в сумме 7309498,1 тыс. рублей;

2) на 2023 год - в сумме 7399632,8 тыс. рублей;

3) на 2024 год - в сумме 8071295,5 тыс. рублей.

7. Утвердить прогнозируемый уровень инфляции, не превышающий:

1) на 2022 год - 4,1 процента (декабрь 2022 года по отношению к декабрю 2021 года);

2) на 2023 год - 4,1 процента (декабрь 2023 года по отношению к декабрю 2022 года);

3) на 2024 год - 4,0 процента (декабрь 2024 года по отношению к декабрю 2023 года).

8. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), некоммерческим организациям, не являющимся казёнными учреждениями, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Ульяновской области.

Статья 6. Ограничение увеличения численности государственных гражданских служащих Ульяновской области и работников государственных казённых учреждений Ульяновской области

Правительство Ульяновской области, исполнительные органы государственной власти Ульяновской области не вправе принимать в 2022 году решения, приводящие к увеличению численности государственных гражданских служащих Ульяновской области и работников государственных казённых учреждений Ульяновской области, за исключением случаев принятия нормативных правовых актов, предусматривающих передачу исполнительным органам государственной власти Ульяновской области или государственным казённым учреждениям Ульяновской области для осуществления отдельных полномочий или наделения отдельными функциями, которые ранее ими не осуществлялись и осуществление которых требует увеличения штатной численности государственных гражданских служащих Ульяновской области или работников соответствующих органов и учреждений.

Статья 7. Особенности установления отдельных расходных обязательств Ульяновской области в сфере социального обеспечения населения

Установить размер индексации с 1 февраля 2022 года - 1,041, с 1 февраля 2023 года - 1,041, с 1 февраля 2024 году - 1,04 следующих денежных выплат, осуществляемых в сфере социального обеспечения населения:

1) ежемесячного пособия на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье;

2) ежемесячного денежного вознаграждения приёмным родителям;

3) ежемесячной доплаты приёмным родителям, проживающим в сельской местности;

4) ежемесячной денежной выплаты на питание, комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

5) ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

6) ежемесячной денежной выплаты на содержание воспитанника патронатной семьи;

7) ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;

8) ежемесячного денежного пособия, ежегодной денежной выплаты на оздоровление лицам, которым присвоено звание "Почётный гражданин Ульяновской области";

9) ежемесячного денежного пособия супруге (супругу) лица, которому присвоено звание "Почётный гражданин Ульяновской области";

10) ежемесячной денежной выплаты, ежегодной денежной выплаты лицам, которым присвоено звание "Ветеран творческой профессии";

11) ежемесячной денежной стимулирующей выплаты творческим работникам, которым присвоено почётное звание Российской Федерации или почётное звание Ульяновской области, предусмотренное Перечнем почётных званий, установленным Законом Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 176-ЗО "О мерах поддержки творческих работников в Ульяновской области";

12) ежемесячной денежной выплаты беременным женщинам и кормящим матерям, а также сумм, на которые предоставляются специальные продукты детского питания одному из родителей (лицу, его заменяющему);

13) ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной пенсии за выслугу лет работникам противопожарной службы, профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований и лицам из их числа;

14) ежемесячной денежной выплаты на питание, комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Ульяновской области;

15) ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года;

16) ежемесячного денежного пособия близким погибшего (умершего) работника, установленного Законом Ульяновской области от 5 июля 2013 года № 112-ЗО "О дополнительных мерах социальной поддержки, предоставляемых супругам, детям и родителям лиц, замещавших государственные должности Ульяновской области, должности государственной гражданской службы Ульяновской области или должности в государственных органах Ульяновской области, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ульяновской области, и погибших при исполнении должностных (трудовых) обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболевания или увечья, полученных при исполнении должностных (трудовых) обязанностей".

Статья 8. Погашение кредиторской задолженности

Разрешить главным распорядителям, распорядителям и получателям средств областного бюджета Ульяновской области в случае необходимости производить расчёты по погашению кредиторской задолженности прошлых лет в пределах бюджетных ассигнований по соответствующим целевым статьям и видам расходов при условии недопущения образования кредиторской задолженности по обязательствам текущего финансового года.

Статья 9. Межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области и бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 4, 9 и 10 к настоящему Закону.

3. Утвердить общий объём дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области:

1) на 2022 год - в сумме 2569710,0 тыс. рублей;

2) на 2023 год - в сумме 2618861,0 тыс. рублей;

3) на 2024 год - в сумме 2631807,1 тыс. рублей.

4. Установить значение критерия выравнивания расчётной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области:

1) на 2022 год - в размере 1,09;

2) на 2023 год - в размере 1,1;

3) на 2024 год - в размере 1,1.

5. Установить значение критерия выравнивания финансовых возможностей городских и сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских и сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения:

1) на 2022 год - в размере 382,0 рубля на одного жителя;

2) на 2023 год - в размере 397,3 рубля на одного жителя;

3) на 2024 год - в размере 397,3 рубля на одного жителя.

6. Установить значение показателя для определения общего объёма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, определяемой исходя из численности населения муниципального района (городского округа):

1) на 2022 год - в размере 367,3 рубля на одного жителя;

2) на 2023 год - в размере 382,4 рубля на одного жителя;

3) на 2024 год - в размере 382,4 рубля на одного жителя.

7. Установить, что в случае недостаточности доходов местных бюджетов для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области предоставляются дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

8. Установить, что муниципальные районы (городские округа) Ульяновской области имеют право на получение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов при условии непревышения уровня расчётной бюджетной обеспеченности муниципального образования в следующих размерах:

1) на 2022 год - в размере 1,4;

2) на 2023 год - в размере 1,4;

3) на 2024 год - в размере 1,4.

9. Утвердить объём дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов:

1) на 2022 год - в сумме 599810,3 тыс. рублей;

2) на 2023 год - в сумме 563400,2 тыс. рублей;

3) на 2024 год - в сумме 295693,2 тыс. рублей.

10. Установить, что муниципальным районам (городским округам) Ульяновской области предоставляются иные дотации в случае:

1) обеспечения увеличения объёма налоговых доходов областного бюджета Ульяновской области от уплаты налога на профессиональный доход;

2) достижения наилучших значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ульяновской области;

3) достижения наилучших результатов по увеличению налогового потенциала;

4) достижения наилучших результатов оценки качества управления муниципальными финансами;

5) поощрения победителей конкурса "Лучшие городские и сельские поселения Ульяновской области";

6) поощрения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика";

7) поощрения деятельности, связанной с разработкой и утверждением стратегий социально-экономического развития поселений Ульяновской области.

11. Утвердить объём дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области:

1) на 2022 год - в сумме 20000,0 тыс. рублей;

2) на 2023 год - в сумме 20000,0 тыс. рублей;

3) на 2024 год - в сумме 20000,0 тыс. рублей.

12. Утвердить объём дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях поощрения достижения наилучших результатов по увеличению налогового потенциала:

1) на 2022 год - в сумме 10000,0 тыс. рублей;

2) на 2023 год - в сумме 10000,0 тыс. рублей;

3) на 2024 год - в сумме 10000,0 тыс. рублей.

13. Утвердить объём дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, достигших наилучших результатов оценки качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Ульяновской области:

1) на 2022 год - в сумме 55000,0 тыс. рублей;

2) на 2023 год - в сумме 8500,0 тыс. рублей;

3) на 2024 год - в сумме 8500,0 тыс. рублей.

14. Утвердить объём дотаций бюджетам городских и сельских поселений Ульяновской области, которым по результатам проведения ежегодного областного конкурса "Лучшие городские и сельские поселения Ульяновской области присвоены звания "Лучшее городское поселение Ульяновской области" и "Лучшее сельское поселение Ульяновской области":

1) на 2022 год - в сумме 5000,0 тыс. рублей;

2) на 2023 год - в сумме 500,0 тыс. рублей;

3) на 2024 год - в сумме 500,0 тыс. рублей.

15. Утвердить объём дотаций бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области, являющихся победителями регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика":

1) на 2022 год - в сумме 5000,0 тыс. рублей;

2) на 2023 год - в сумме 500,0 тыс. рублей;

3) на 2024 год - в сумме 500,0 тыс. рублей.

16. Утвердить объём дотаций бюджетам городских (сельских) поселений Ульяновской области, местные администрации которых признаны победителями ежегодного областного конкурса "Лучшая стратегия социально-экономического развития городского (сельского) поселения Ульяновской области":

1) на 2022 год - в сумме 5000,0 тыс. рублей;

2) на 2023 год - в сумме 500,0 тыс. рублей;

3) на 2024 год - в сумме 500,0 тыс. рублей.

17. Утвердить объём иных дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях компенсации расходов учредителя муниципальной образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на территории иного муниципального района (городского округа) Ульяновской области:

1) на 2022 год - в сумме 300,0 тыс. рублей;

2) на 2023 год - в сумме 150,0 тыс. рублей;

3) на 2024 год - в сумме 200,0 тыс. рублей.

18. Установить, что в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с обслуживанием муниципального долга, возникшего из муниципальных заимствований в форме привлечения кредитов от кредитных организаций, бюджетам городских округов Ульяновской области предоставляются иные межбюджетные трансферты.

19. Установить, что в целях софинансирования ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим полномочия сельского старосты, бюджетам городских округов и поселений Ульяновской области предоставляются иные межбюджетные трансферты.

20. Установить, что в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с приобретением автомобилей для организации и осуществления мероприятий по работе с семьями, имеющими детей, бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области предоставляются иные межбюджетные трансферты.

21. Установить, что в целях возмещения затрат, связанных с организацией бесплатных перевозок обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы на территории муниципального образования "город Димитровград", бюджету муниципального образования "город Димитровград" предоставляются иные межбюджетные трансферты.

22. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, согласно приложению 11 к настоящему Закону.

23. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход областного бюджета Ульяновской области в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

24. Установить, что распределение межбюджетных трансфертов в форме иных межбюджетных трансфертов, иных дотаций, субсидий, распределяемых на конкурсной основе, а также субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, за счёт резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации бюджетам муниципальных образований Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено частью 2 настоящей статьи) утверждается нормативными правовыми актами Правительства Ульяновской области.

Статья 10. Государственные внутренние заимствования Ульяновской области в валюте Российской Федерации

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

2. Право заключения договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации от имени Ульяновской области предоставить Министерству финансов Ульяновской области.

Статья 11. Особенности использования средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 2022 году

1. Установить, что в 2022 году субсидии из областного бюджета Ульяновской области (за исключением грантов в форме субсидий), предоставляемые юридическим лицам в соответствии с пунктом 1 статьи 78 и пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг или иных затрат, подлежат перечислению на казначейский счёт, открытый Министерству финансов Ульяновской области в Управлении Федерального казначейства по Ульяновской области.

Санкционирование оплаты обязательств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, указанные в абзаце первом настоящей части, осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Ульяновской области.

2. Положения части 1 настоящей статьи не распространяются на отношения, возникающие в связи с предоставлением субсидии из областного бюджета Ульяновской области Фонду "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области" в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах.

3. Установить, что в случаях, предусмотренных настоящей статьёй, Управление Федерального казначейства по Ульяновской области в установленном порядке осуществляет полномочия по казначейскому сопровождению целевых средств в валюте Российской Федерации, указанных в части 4 настоящей статьи, предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области.

4. Установить, что в соответствии со статьёй 24226 Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению подлежат следующие целевые средства:

1) авансовые платежи по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50000,0 тыс. рублей и более;

2) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50000,0 тыс. рублей и более государственными бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Ульяновской области и (или) Управлении Федерального казначейства по Ульяновской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 и статьёй 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части государственных контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, концессионных соглашений;

4. Положения пунктов 1-3 части 3 настоящей статьи не распространяются на целевые средства, предоставляемые на основании государственных контрактов (контрактов, договоров, соглашений), заключаемых:

1) в целях приобретения услуг связи по приёму, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приёму платежей от физических лиц, осуществляемых платёжными агентами;

2) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению;

3) с государственными (муниципальными) казёнными учреждениями, являющимися исполнителями государственных контрактов (контрактов, договоров).

Губернатор Ульяновской области А.Ю.Русских







