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03.11.2021 19:04
Рубрика: Общество

В Берлине прошла международная конференция "Русская школа за рубежом"

Текст: Елена Кухтенкова
Более ста учителей и представителей русских школ из 14 стран мира, в том числе Германии, США, Франции, и Китая, а также профильные специалисты российских университетов и представители Россотрудничества приняли участие в международной конференции "Русская школа за рубежом", которая состоялась в Берлине, сообщает портал "Русское поле".

Ее главная задача - стимулировать интерес к российскому образованию и русскому языку. Педагоги представили положительный опыт в этой сфере за рубежом. В частности, это преподавание в иностранных школах, как русского языка, так и учебных дисциплин на русском языке, а также сетевое взаимодействие между школами различных регионов.

Фото: iStock
Иностранные студенты обсудили на русском языке традиции письма от руки

Особое внимание участников форума пришлось на подходы к изучению русского языка, используемые в работе с детьми-билингвами, и на авторские методики оказания психолого-педагогической поддержки детей и их родителей.

Отдельный блок встречи был посвящен подготовке выпускников школ к поступлению в российские вузы. Участников познакомили с новейшими цифровыми образовательными ресурсами российских университетов, оказывающие методическую поддержку русским школам за рубежом.

Справка "РГ"

Конференция состоялась в Русском доме в Берлине и была организована Российским университетом дружбы народов по инициативе Россотрудничества.

Пушкинский конкурс Общество Образование

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