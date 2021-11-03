В фильме Нолана "Оппенгеймер" может сыграть Мэтт Деймон

Universal Pictures ведет переговоры о звездном пополнении актерского состава следующего фильма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" (Oppenheimer). Появилась информация о том, что Мэтт Дэймон и Роберт Дауни-младший могут присоединиться к касту.

Ранее портал Deadline сообщал, что также ведет переговоры актриса Эмили Блант, уже подтверждено участие Киллиана Мерфи, он сыграет главную роль.

Фильм основан на книге Кая Берда и Мартина Дж. Шервина "Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера". Это американский физик, под руководством которого во время Второй мировой войны была создана атомная бомба. Фильм запланирован как биографический с элементами триллера.

Кристофер Нолан выступает в качестве режиссера и сценариста. Премьера запланирована на 21 июля 2023 года, за две недели до годовщины бомбардировки Хиросимы.