Новости

В Панаме на вечеринке в стиле "Игры в кальмара" убиты 8 человек 10:35
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в октябре 10:34
Умер актер Дмитрий Гуменецкий из сериала "Бригада" 02.11.2021
Брэдли Купер экранизирует культовый роман "Гиперион" Дэна Симмонса 02.11.2021
Французский комик Эри Абиттан арестован по обвинению в изнасиловании 02.11.2021

В фильме Нолана "Оппенгеймер" может сыграть Мэтт Деймон

Новости
    03.11.2021, 10:35
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Universal Pictures ведет переговоры о звездном пополнении актерского состава следующего фильма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" (Oppenheimer). Появилась информация о том, что Мэтт Дэймон и Роберт Дауни-младший могут присоединиться к касту.

Фото: kinopoisk.ru
Мэтт Дэймон рассказал, как в очередной раз отказался от "кучи денег"

Ранее портал Deadline сообщал, что также ведет переговоры актриса Эмили Блант, уже подтверждено участие Киллиана Мерфи, он сыграет главную роль.

Фильм основан на книге Кая Берда и Мартина Дж. Шервина "Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера". Это американский физик, под руководством которого во время Второй мировой войны была создана атомная бомба. Фильм запланирован как биографический с элементами триллера.

Кристофер Нолан выступает в качестве режиссера и сценариста. Премьера запланирована на 21 июля 2023 года, за две недели до годовщины бомбардировки Хиросимы.

Новости

Вышел трейлер "Морбиуса" с отсылками к Человеку-пауку и Веному 02.11.2021
От COVID умер советский детский писатель Владимир Рутковский 02.11.2021
Disney выпустит мультсериал по "Звёздным войнам" про Дарта Мола 02.11.2021
Героиня "Короля тигров" подала в суд на Netflix 02.11.2021
⧣ драма
Фото: kinopoisk.ru
Вышел тизер третьего сезона экзистенциальной рэп-драмедии "Атланта" 01.11.2021
Вышел трейлер фильма ужасов "Проклятье монахинь" 01.11.2021
Вышел трейлер мини-сериала "Реальная история" 01.11.2021
⧣ триллер
Фото: kinopoisk.ru
Сервис Amediateka рассказал, что россияне смотрели в октябре 02.11.2021
Мартин Макдонах снимет фильм с Рокуэллом, Уокеном и Айзеком 30.10.2021
Лиам Нисон сыграет бывшего убийцу в ирландском триллере 29.10.2021
⧣ Universal
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
Вышел русский трейлер фильма Андерсона "Лакричная пицца" 30.10.2021
Перенесены даты премьер в России "Дома Gucci" и "Прошлой ночью в Сохо" 27.10.2021
Топ-10 недели на "КиноПоиске" возглавила "Игра в кальмара" 26.10.2021