В Петербурге задержали за взятки владельца новосибирского крематория

В центре Петербурга полицейские задержали владельца крематория города Новосибирска, который находился в федеральном розыске, сообщает региональное управление МВД.

Мужчина проходит обвиняемым по делу о взятках в отношении заведующего патологоанатомическим отделением одной из новосибирских больниц. В деле фигурирует сумма денежного вознаграждения - 1,2 миллиона рублей. По версии следствия, эти деньги передавались заведующему отделением на протяжении восьми лет.

РИА Новости сообщает, что за это вознаграждение руководитель морга передавал данные о погибших гражданах сотрудникам крематория и те связывались с близкими умерших и предлагали им ритуальные услуги. Приговор заведующему вынесли в прошлом году, он должен выплатить штраф в размере 4,5 миллионов рублей. Также ему запрещено занимать муниципальные и государственные должности на протяжении 12 лет.