В России пройдет бесплатный Чемпионат по машинному обучению

С 12 по 15 ноября в рамках благотворительного проекта "Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля" состоится Чемпионат по машинному обучению Live Coding Battle. Участниками могут стать студенты технических и компьютерных специальностей и школьники, включая ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Часть турнира будет проходить в онлайн-формате по всей стране, часть - очно, в нескольких российских городах.

Как статься участником? Пройти бесплатный курс "Big Data и Data Science: начни погружение с нуля", который создан для знакомства с программированием.

Важно: на курсе нет фиксированного дедлайна, количество попыток для решения заданий не ограничено, и в любой момент можно обратиться к куратору за помощью. Для всех видеороликов предусмотрена возможность включить субтитры.

Чемпионат станет первой практикой для студентов курса. Решая задачи, они смогут не только закрепить и применить полученные на курсе знания, но и определиться с карьерными предпочтениями.

12 ноября участники получат задания: на решение будет 48 часов. 14 и 15 ноября - разборы задач, занятия на очных площадках и подведение итогов.