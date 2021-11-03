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В России снимут документальный сериал о гастрономии

Новости
    03.11.2021, 19:11
Текст:   Юлия Авакова
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Онлайн-кинотеатр "Амедиатека" совместно с продюсерской компанией METRAFILMS снимет девятисерийный документальный сериал "Русская гастрономическая революция", посвященный развитию российских ресторанных традиций на протяжении последних тридцати с небольшим лет.

Фото: kinopoisk.ru
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В создании ленты будет задействован шеф-повар, в прошлом главред журналов Gourmet и "Афиша. Еда", ресторатор Митя Борисов, музыкальный журналист, критик и писатель Максим Семеляк, журналист Ольга Ципенюк, а также Муся Тотибадзе и Антон Лапенко.

Те, кто непосредственно наблюдал становление ресторанного бизнеса в девяностых ("дикости" в котором было не меньше, чем в других областях), расскажут о пути, который семимильными шагами преодолел российский общепит, свидетельство чему - первые звезды Мишлен. Их отдельные отечественные заведения удостоились в первый раз в этом году.

Вместе с экспертами авторы сериала попытаются понять, что именно оказало влияние на формирование вкусовых предпочтений целых поколений россиян, каково современное наследие советской кухни, каким образом экономические, социальные и политические факторы обусловили становление новой пищевой культуры. В свете вышесказанного особенно любопытным станет обзор историй успехов и провалов иностранных шеф-поваров, открывших для себя Россию.

Сериал выйдет в 2022 году.

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