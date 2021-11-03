В Узбекистане после отключения была восстановлена работа соцсетей

В Узбекистане после недолгого отключения была восстановлена работа соцсетей и мессенджеров. Речь идет о Telegram, Facebook, "Одноклассники", YouTube, которые ранее были отключены из-за нарушения закона о персональных данных.

Также был отстранен от исполнения обязанностей глава Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомнадзор) Голибшер Зияев, ему вменили несогласованные действия по ограничению доступа к социальным сетям, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал приостановку работы соцсетей и мессенджеров "недальновидной".