Видео: шофер подставил фуру под винт взлетающего вертолета

Две аварии, одна глупее другой, произошли возле пункты взимания оплаты на шоссе Перито-Морено неподалеку от аргентинского Буэнос-Айреса. И если в первом инциденте предсказуемо поучаствовали два грузовика, то во втором - фура и ...медицинской вертолет, севший на дорогу, чтобы срочно эвакуировать пострадавшего в первом ДТП. Впрочем, давайте по порядку.

В сотне метров от пункта оплаты "Парк Авельянеда" водители двух грузовиков не смогли решить, кто кому должен уступать дорогу при перестроении из полосы в полосу, и в случившемся столкновении один из шоферов серьезно пострадал. Из-за больших пробок на Перито-Морено раненого решили эвакуировать вертолетом департамента здравоохранения столицы.

Сесть на трассу пилот сумел, а вот спокойно взлететь ему не дали. Очередной самоуверенный дальнобойщик решил, что он на шоссе один и что все остальные должны ему уступить дорогу. Подожди он полминуты - вертолет освободил бы полосу, но ждать не хотелось. В итоге грузовик проехал так близко к винтокрылой машине, что лопасти вспороли бок фуры, а затем сломались.

К счастью, вертолет еще не успел оторваться от земли, поэтому обошлось без последствий для экипажа и раненого в первом ДТП водителя.

Пострадавшего в итоге пришлось доставлять в больницу на обычной "скорой", а вот упрямому дальнобойщику, спровоцировавшему авиаинцидент на шоссе, предстоит отвечать за последствия в суде.