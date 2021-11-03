Законопроект Ярославской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 86 897 333 904 рубля;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 86 897 333 904 рубля.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 год и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2023 год в сумме 91 527 963 000 рублей и на 2024 год в сумме 95 621 459 900 рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме 91 527 963 000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 415 689 542 рубля, и на 2024 год в сумме 95 621 459 900 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 13 175 306 372 рубля.

Статья 2

1. Доходы областного бюджета в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов, за исключением доходов, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи, формируются в соответствии со статьями 56 и 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом положений Федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и Закона Ярославской области от 30.06.2011 № 22-з "О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных дорожных фондах".

2. Налоговые доходы областного бюджета в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов зачисляются в бюджеты муниципальных районов и городских округов по нормативам, установленным Законом Ярославской области от 07.10.2008 № 41-з "О единых нормативах отчислений в местные бюджеты".

3. Доходы консолидированного бюджета Ярославской области от уплаты в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, зачисляются в бюджеты муниципальных образований Ярославской области в соответствии с Законом Ярославской области от 30.06.2011 № 22-з "О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных дорожных фондах" по нормативам, установленным настоящим Законом.

Статья 3

Утвердить нормативы распределения налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ярославской области между областным и местными бюджетами на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 4

В 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов в областной бюджет зачисляется часть прибыли государственных унитарных предприятий Ярославской области в размере 25 процентов суммы прибыли, остающейся после уплаты ими налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 5

Утвердить нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты муниципальных образований Ярославской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 6

Утвердить нормативы распределения доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, поступающих в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области, согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 7

Утвердить прогнозируемые доходы областного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 8

Утвердить расходы областного бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 9

Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 10

Утвердить перечень бюджетных ассигнований, предусмотренных на поддержку семьи и детства на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 11

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 445 454 687 рублей, на 2023 год в сумме 445 424 037 рублей и на 2024 год в сумме 445 414 037 рублей.

Статья 12

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2022 год в сумме 8 542 799 011 рублей, на 2023 год в сумме 8 715 190 981 рубль и на 2024 год в сумме 9 051 514 656 рублей.

Статья 13

Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 год в сумме 18 932 000 рублей, на 2023 год в сумме 18 932 000 рублей и на 2024 год в сумме 18 932 000 рублей.

Статья 14

1. Утвердить резервный фонд Правительства Ярославской области на 2022 год в сумме 100 000 000 рублей, на 2023 год в сумме 100 000 000 рублей и на 2024 год в сумме 100 000 000 рублей.

2. Средства резервного фонда Правительства Ярославской области направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

3. Утвердить иным образом зарезервированные средства областного бюджета в составе утвержденных бюджетных ассигнований на 2022 год в сумме 920 736 000 рублей, на 2023 год в сумме 126 234 750 рублей и на 2024 год в сумме 26 234 750 рублей.

4. Средства областного бюджета, иным образом зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассигнований, направляются на:

1) реализацию мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую деятельность;

2) оказание государственной поддержки неработающим пенсионерам в учреждениях, подведомственных учредителю в сфере социальной поддержки населения;

3) реализацию отдельных функций и полномочий в области социальной поддержки населения;

4) обеспечение социальных выплат безработным гражданам;

5) проведение мероприятий в области физической культуры и спорта;

6) проведение мероприятий по патриотическому воспитанию;

7) проведение конкурса проектов "Бюджет для граждан";

8) предоставление грантов на реализацию проектов по финансовой грамотности;

9) формирование финансового резерва для обеспечения исполнения приоритетных расходных обязательств в соответствии с федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Правительства Ярославской области.

Статья 15

1. Бюджетные кредиты муниципальным образованиям Ярославской области в 2022 году предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета в сумме до 110 567 900 рублей, в том числе:

1) на срок, не выходящий за пределы финансового года, в сумме до 5 000 000 рублей;

2) на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме до 105 567 900 рублей.

2. Установить размер базовой ставки за пользование бюджетными кредитами в размере одного процента годовых.

3. Бюджетные кредиты муниципальным образованиям Ярославской области предоставляются на следующие цели:

1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, по ставке в размере ста процентов базовой ставки на срок, не выходящий за пределы финансового года;

2) на частичное погашение прогнозируемого дефицита местных бюджетов по ставке в размере ста процентов базовой ставки на срок до трех лет;

3) на осуществление мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, по ставке в размере одного процента базовой ставки на срок до трех лет.

4. Предоставление из областного бюджета бюджетных кредитов муниципальным образованиям Ярославской области, использование и возврат ими бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Ярославской области.

5. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям Ярославской области из областного бюджета без предоставления муниципальными образованиями Ярославской области обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов.

6. Денежные обязательства (задолженность по денежным обязательствам) муниципальных образований Ярославской области по бюджетным кредитам перед Ярославской областью урегулируются по решению Правительства Ярославской области путем реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам).

7. Основными условиями урегулирования денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) путем реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) являются:

1) невозможность погашения бюджетного кредита муниципальным образованием Ярославской области в установленный срок;

2) срок, на который проводится реструктуризация денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам), не должен превышать десяти лет.

8. Правила (основания, условия и порядок) реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) устанавливаются Правительством Ярославской области.

Статья 16

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ярославской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 17

1. Утвердить общий объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ярославской области:

1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

2. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ярославской области на 2022 год равным 1,245, на 2023 год равным 0,930 и на 2024 год равным 0,531.

Статья 18

1. Утвердить общий объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ярославской области:

1) на 2022 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

2. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений Ярославской области на 2022 год равным 1,296, на 2023 год равным 0,857 и на 2024 год равным 0,560.

3. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений Ярославской области на 2022 год равным 1,373, на 2023 год равным 0,791 и на 2024 год равным 0,497.

Статья 19

1. Утвердить общий объем, перечень и распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ярославской области:

1) на 2022 год согласно приложению 16 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Ярославской области, не распределенные согласно приложениям, указанным в части 1 настоящей статьи, распределяются Правительством Ярославской области.

Статья 20

1. Утвердить общий объем, перечень и распределение субвенций федеральному бюджету и бюджетам муниципальных образований Ярославской области:

1) на 2022 год согласно приложению 18 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

2. Субвенции бюджетам муниципальных образований Ярославской области, не распределенные согласно приложениям, указанным в части 1 настоящей статьи, распределяются Правительством Ярославской области.

Статья 21

1. Утвердить общий объем, перечень и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ярославской области:

1) на 2022 год согласно приложению 20 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Ярославской области, не распределенные согласно приложениям, указанным в части 1 настоящей статьи, распределяются Правительством Ярославской области.

Статья 22

1. Утвердить общий объем, перечень и распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ярославской области и иных дотаций бюджетам муниципальных образований Ярославской области на 2022 год согласно приложению 22 к настоящему Закону.

2. Иные дотации бюджетам муниципальных образований Ярославской области, не распределенные согласно приложению, указанному в части 1 настоящей статьи, распределяются Правительством Ярославской области.

Статья 23

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 23 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону.

Статья 24

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Ярославской области на 1 января 2023 года в сумме 45 258 254 182 рубля, на 1 января 2024 года в сумме 45 258 254 182 рубля и на 1 января 2025 года в сумме 45 258 254 182 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Ярославской области в валюте Российской Федерации в сумме 0 рублей, в сумме 0 рублей и в сумме 0 рублей соответственно.

2. Бюджетные ассигнования на исполнение государственных гарантий Ярославской области в валюте Российской Федерации по возможным гарантийным случаям на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов не предусмотрены.

Статья 25

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Ярославской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.

Статья 26

Утвердить Программу государственных гарантий Ярославской области в валюте Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 26 к настоящему Закону.

Статья 27

1. Установить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидии из областного бюджета предоставляются главными распорядителями бюджетных средств, а также получателями бюджетных средств, наделенными Правительством Ярославской области полномочиями по предоставлению субсидий, в пределах предусмотренных им в областном бюджете бюджетных ассигнований юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в случае их участия в реализации мероприятий государственных программ Ярославской области.

2. Порядок предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Ярославской области.

Статья 28

Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 162 Закона Ярославской области от 26.06.2008 № 28-з "О бюджетном процессе" следующие основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в пределах объема бюджетных ассигнований, связанные с особенностями исполнения областного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита областного бюджета в ходе исполнения областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между задачами в пределах подпрограммы без изменения направления расходования средств областного бюджета;

3) приостановление (сокращение) расходов областного бюджета;

4) перераспределение бюджетных ассигнований с целью возврата в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между региональными проектами, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов областного бюджета на соответствующий финансовый год;

6) увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, за счет уменьшения бюджетных ассигнований, не отнесенных законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период на указанные цели.

Статья 29

1. Установить, что в 2022 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, обслуживанию и погашению долговых обязательств Ярославской области, приобретению медикаментов, закупке продуктов питания, предупреждению и (или) ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе в составе государственных заданий государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области, и предоставлению межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий).

2. При составлении и ведении кассового плана областного бюджета финансовый орган Ярославской области обеспечивает в первоочередном порядке финансирование расходов, указанных в части 1 настоящей статьи. По остальным расходам составление и ведение кассового плана производится с учетом прогнозируемого исполнения областного бюджета.

Статья 30

1. Установить, что полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, осуществляются на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета Управлением Федерального казначейства по Ярославской области в порядке, установленном Федеральным казначейством.

2. Перечень межбюджетных трансфертов, по которым передаются полномочия по их перечислению, утверждается финансовым органом Ярославской области, осуществляющим составление и организацию исполнения областного бюджета.

Статья 31

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Ярославской области М.Я. Евраев







