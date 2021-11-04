Постановление губернатора Белгородской области от 3 ноября 2021 года № 145 "О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58"

В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области":

- в шестом абзаце подпункта 2.4 пункта 2 постановления слова "детей в возрасте до 14 лет" заменить словами "лиц, не достигших возраста 18 лет,";

- первый абзац подпункта 2.7 пункта 2 постановления после слов "и посетителей" дополнить словами "(за исключением несовершеннолетних)";

- подпункт 2.7 пункта 2 постановления дополнить пятым абзацем следующего содержания:

"Документы, указанные во втором - четвертом абзацах настоящего подпункта, предъявляются посетителями с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность гражданина, или его копии.";

- пятый - двадцать девятый абзацы подпункта 2.7 пункта 2 постановления считать шестым - тридцатым абзацами соответственно;

- тринадцатый абзац подпункта 2.7 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:

"Оказание гражданам услуг общественного питания, деятельность детских игровых комнат и развлекательных центров для взрослых и детей, организаций, оказывающих услуги (в том числе парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, услуги фотоателье и иных объектов, в которых предусмотрено очное присутствие гражданина в процессе оказания услуги, за исключением ритуальных услуг), с 8 ноября по 22 ноября 2021 года осуществляется при соблюдении следующих условий:";

- семнадцатый абзац подпункта 2.7 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:

"Допуск на территорию здания, строения, сооружения, помещения, в котором осуществляется соответствующая деятельность, посетителей (за исключением несовершеннолетних) при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина, или его копии, а также:";

- в девятнадцатом абзаце подпункта 2.7 пункта 2 постановления слово "наличие" исключить;

- подпункт 2.7 пункта 2 постановления дополнить тридцать первым -тридцать восьмым абзацами следующего содержания:

"Деятельность торговых и торгово-развлекательных центров, гипермаркетов, объектов торговли, реализующих непродовольственные товары (включая рынки и ярмарки, деятельность которых организована в капитальных зданиях, строениях, сооружениях), с 8 ноября по 22 ноября 2021 года осуществляется при соблюдении следующих условий:

Обязательное наличие у всех работников:

- QR-кода, которым подтверждается получение ими второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

- либо справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.

Допуск на территорию здания, строения, сооружения, помещения, в котором осуществляется соответствующая деятельность, посетителей (за исключением несовершеннолетних) при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина, или его копии, а также:

- QR-кода, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции;

- либо справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

- либо отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (ПЦР-исследование), срок действия которого составляет не более чем 72 часа со дня проведения исследования.";

- подпункт 2.8 пункта 2 постановления дополнить четвертым - седьмым абзацами следующего содержания:

"- принять меры к переводу на дистанционный режим работы:

а) работающих граждан в возрасте старше 60 лет, подлежащих вакцинации/ревакцинации, в течение четырех недель для возможности осуществления вакцинации/ревакцинации и формирования иммунитета;

б) работающих граждан в возрасте старше 60 лет, имеющих медицинские противопоказания к проведению вакцинации, для соблюдения режима самоизоляции до стабилизации эпидемиологической ситуации;

- освобождать от работы в течение двух дней с сохранением заработной платы работников при вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 8 ноября 2021 года.

Губернатор Белгородской области В.В.Гладков







