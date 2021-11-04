Google перенесет крупнейшую американскую биржу в свое "облако"

Компания Google инвестировала миллиард долларов в гигантскую североамериканскую фьючерсную биржу CME Group (Чикагская товарная биржа) и заключила с ней сделку на десять лет по переносу основных торговых систем в обычное хранилище Google.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявления компаний. По условиям контракта подразделение технологического гиганта Google Cloud в итоге будет обеспечивать работу рынков, на которых ежедневно совершаются сделки на триллионы долларов.

Цель проекта - расширение доступа к рынкам, повышение устойчивости работы торговых площадок, а также ускорение вывода новых продуктов на рынок с помощью аналитики "больших данных" и возможностей машинного обучения Google.

Работа по переводу клиринга и услуг по обработке данных биржи в облачное хранилище начнется в следующем году. Google также вложила миллиард долларов в акционерный капитал новой серии конвертируемых привилегированных акций Чикагской товарной биржи без права голоса.

На данный момент биржа CME Group - крупнейшая в Северной Америке, она объединяет ведущие биржи Чикаго и Нью-Йорка, на ней торгуются различные производные финансовые инструменты на сельхозпродукцию, валюту, энергию, металлы, фондовые индексы, а также процентные ставки и фьючерсы на криптовалюты.