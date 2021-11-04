Матвиенко назвала общую задачу для всех россиян

Сохранение уникального союза народов и культурной самобытности - общая задача всех россиян, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Сегодня надежной основой динамичного развития Российской Федерации является сохранение нашего генетического кода, уникального союза народов и культурной самобытности. Вместе мы достигнем поставленных целей, решим стратегические задачи, сумеем достойно ответить на любые вызовы и угрозы современности.

Желаю всем успехов в созидательных делах и начинаниях, мира и благополучия!" - говорится в поздравлении с Днем народного единства. Его текст приводит пресс-служба Совфеда.

Матвиенко отметила, что Россия - великая страна, обладающая уникальным историческим наследием, социально-экономическим и человеческим потенциалом.

"Вспоминая об уроках прошлого, мы видим всю важность солидарности граждан в годы тяжелых испытаний", - подчеркнула сенатор.

Так, в 1612 году духовное единение ополченцев во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским помогло освободить Москву от польских интервентов, преодолеть смуту и спасти государство от распада.

"Люди разных сословий и вероисповеданий вместе защищали Отечество, во имя его будущего. Воля, мужество и решимость наших предков служат для нас вечным примером искренней любви к Родине, ответственности за ее дальнейшую судьбу", - убеждена Валентина Матвиенко.