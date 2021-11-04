Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства

Новых успехов, здоровья, мира, благополучия пожелал россиянам председатель правительства России Михаил Мишустин, поздравив соотечественников с Днем народного единства.

Более четырех веков назад наш многонациональный народ встал на защиту Отечества. Любовь к Родине, единство, согласие и сплоченность помогли одержать победу над врагом, положить конец Смутному времени, напомнил глава кабмина.

"Сколько бы лет ни прошло - ценности, объединяющие всех нас, остаются прежними, помогают отвечать на любые вызовы, работать во имя развития и процветания России, повышения благосостояния миллионов наших граждан", - говорится в тексте поздравления, размещенном на сайте правительства.