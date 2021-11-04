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Опубликованы новые кадры со съемок российского сериала "Балет"

Новости
    04.11.2021, 15:26
Текст:   Юлия Авакова
Фото: instagram.com/ sangadzhiev__ Фото: instagram.com/ sangadzhiev__
Фото: instagram.com/ sangadzhiev__

Российский актер театра и кино, режиссер Евгений Сангаджиев (сериал Happy End) поведал о ходе работы над новым сериалом "Балет", съемки которого проходят в Михайловском театре.

Главная героиня сериала - артистка балета Большого театра Рута Майерс (Ингеборга Дапкунайте), которая сумела добиться мирового признания на хореографическом поприще после завершения карьеры. Тридцать лет спустя она принимает решение о возвращении на сцену, но декорации и антураж родного театра изменились довольно сильно - пост худрука занимает объект ее юношеской сердечной привязанности, ныне женатый на подруге Руты.

Фото: "КиноПоиск"
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На других должностях также присутствуют некоторые знакомые из дальнего прошлого, с кем Рута предпочла бы никогда более не встречаться. Как бы то ни было, чтобы доказать себе и другим собственную состоятельность, ей придется научиться находить общий язык с окружающими и разобраться в потаенных чувствах и мыслях.

В сериале зрители также увидят Федора Бондарчука, Марусю Фомину и Игоря Гордина. Премьера намечена на конец лета.

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