От COVID умер автор песен Киркорова и Лещенко Сергей Соколкин

3 ноября в возрасте 58 лет умер Сергей Соколкин, российский поэт, автор песен, прозаик, публицист, переводчик. Как сообщает "Литературная газета", причиной смерти Соколкина стала коронавирусная инфекция.

"Сергей стал жертвой страшной болезни - коронавируса. По свидетельству друзей, он попал в больницу с поражением легких 95%. Это фактически был смертный приговор", - сказано в некрологе.

Соколкин родился в 1963 году в Хабаровске в семье инженеров. С детства мечтал стать военным летчиком, но медкомиссия вынесла отрицательный вердикт. В 1985-м окончил Механико-машиностроительный факультет Уральского Политехнического института имени, два года работал инженером в Уральском научном центре Академии наук СССР. Публиковался в местных газетах.

Первые крупные публикации - в журналах "Урал" (с предисловием Льва Ошанина) и "Уральский следопыт" в 1987-м. В том же году Сергей поступил в Литературный институт имени Горького (семинар Ошанина).

С 1997 года начал успешно писать песни, которые исполняют более шестидесяти российских артистов, среди которых Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Александр Малинин, Лев Лещенко, Валентина Толкунова, Ирина Салтыкова, Борис Моисеев, группы "А"Студио", "Фейсконтроль", другие.