Новости

"Дюна" заработала в мировом прокате 300 миллионов долларов 14:14
Вышел новый трейлер ремейка "Один дома" 13:32
В России снимут документальный сериал о гастрономии 03.11.2021
Появились новые фото со съемок "Благих знамений" 03.11.2021
София Бутелла сыграет в фильме Зака Снайдера для на Netflix 03.11.2021

От COVID умер автор песен Киркорова и Лещенко Сергей Соколкин

Новости
    04.11.2021, 13:51
Текст:   Олег Усков
Сергей Соколкин. Фото: wikipedia.org Сергей Соколкин. Фото: wikipedia.org
Сергей Соколкин. Фото: wikipedia.org

3 ноября в возрасте 58 лет умер Сергей Соколкин, российский поэт, автор песен, прозаик, публицист, переводчик. Как сообщает "Литературная газета", причиной смерти Соколкина стала коронавирусная инфекция.

"Сергей стал жертвой страшной болезни - коронавируса. По свидетельству друзей, он попал в больницу с поражением легких 95%. Это фактически был смертный приговор", - сказано в некрологе.

Соколкин родился в 1963 году в Хабаровске в семье инженеров. С детства мечтал стать военным летчиком, но медкомиссия вынесла отрицательный вердикт. В 1985-м окончил Механико-машиностроительный факультет Уральского Политехнического института имени, два года работал инженером в Уральском научном центре Академии наук СССР. Публиковался в местных газетах.

Первые крупные публикации - в журналах "Урал" (с предисловием Льва Ошанина) и "Уральский следопыт" в 1987-м. В том же году Сергей поступил в Литературный институт имени Горького (семинар Ошанина).

С 1997 года начал успешно писать песни, которые исполняют более шестидесяти российских артистов, среди которых Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Александр Малинин, Лев Лещенко, Валентина Толкунова, Ирина Салтыкова, Борис Моисеев, группы "А"Студио", "Фейсконтроль", другие.

Новости

Умер создатель и вокалист фанк-группы The Gap Band Ронни Уилсон 03.11.2021
Звезда "Игры престолов" пожаловалась на секс-сцены в сериале 03.11.2021
Авторам ЛГБТ-Супермена угрожают убийством. Теперь их охраняет полиция 03.11.2021
Группа Artik & Asti объявила о распаде 03.11.2021
⧣ Россия
Фото: видеосервис START
Вышел новый трейлер первого сериала "Квартета И" 03.11.2021
"КиноПоиск" показал новые логотип и визуальный стиль 03.11.2021
СМИ: Александр Домогаров ушел из Театра Моссовета, где служил 27 лет 03.11.2021
⧣ музыка
Фото: youtube.com/ stickplayers
Умер знаковый американский джазмен Эмметт Чепмен 03.11.2021
Умер легендарный американский джазмен Пэт Мартино 02.11.2021
Экс-солистка "Тату" опровергла сообщения о воссоединении группы 01.11.2021
⧣ утраты
Фото: скриншот /youtube.com
Умер актер Дмитрий Гуменецкий из сериала "Бригада" 02.11.2021
От COVID умер советский детский писатель Владимир Рутковский 02.11.2021
Умер актер и режиссер Сергей Брижань 02.11.2021