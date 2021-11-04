От COVID умерла советская художник-мультипликатор Алла Булай

2 ноября на 75-м году жизни скончалась советская художник-мультипликатор Алла Булай. О смерти артистки рассказали в Facebook ее коллеги.

"Отлично шила. Стригла собачек. Где-то на визитах подцепила ковид. Врача упрямо не вызывала, лечилась альтернативно, пока соседка не вызвала скорую. Умерла в больнице", - уточняется в сообщении.

Алла Евгеньевна Булай родилась 1 июля 1947 года в селе Лунно Гродненской области Белорусской ССР. В 1973-м окончила Витебский педагогический институт. Работала на "Беларусьфильме".

В числе лент Булай - "Листопадничек", "Тихое болото", "Отшельник и роза", "Про кота, Васю и охотничью катавасию", "Как дед за дождём ходил", "Пинчер Боб и семь колокольчиков", "Непоседа".