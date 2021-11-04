Патриарх Кирилл пожелал в День народного единства сохранить подлинную независимость

Сохранить подлинную независимость, основанную на собственных духовных и культурных традициях, пожелал русскому народу в день народного единства патриарх Кирилл.

- Пусть Господь хранит Отечество наше, наши вооруженные силы, умудряет нашу власть, помогает нам всеми способами и средствами доступными сохранять свой суверенитет, свою независимость,- сказал он в проповеди, произнесенной сегодня после Литургии в храме Христа Спасителя.

Патриарх подчеркнул, что говоря так, он имеет в виду не только формальную независимость, но "способность жить своим разумом, источником которого является великая духовная и культурная традиция нашего народа".

- Если сохраним православие, то сохраним и Россию, - цитирует патриарха "Интерфакс". - Если будем жить по законам православия, никто не будет чувствовать себя обиженным, тем более угнетенным или дискредитируемым, в нашей стране, потому что православие и угнетение несовместимы. Православие - это дух свободы, это любовь к ближнему.

По словам патриарха, опасностей сегодня не меньше, чем в прежние времена. Искушения, соблазны, ложные идеалы и ложные идолы воздвигаются и сегодня для того, чтобы свернуть народ с его исторического пути, склонить к отказу от веры, к предательству своих предков, чтобы, продвигаясь вперед, шел в том фарватере, который не он сам определяет, а который кто-то уже проложил неизвестно для каких целей и для какого будущего", - посетовал патриарх Кирилл.