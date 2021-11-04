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04.11.2021,  
08:21
Текст:  Олег Корякин (Казань)

Появилось видео противостояния ВМС США и Ирана в Оманском заливе

Конфликт между Корпусом стражей исламской революции и ВМС США показали на видео.

В Сети опубликовали видео недавнего инцидента в Оманском заливе между силами КСИР и ВМС США. Противостояние было снято в том числе с иранских дронов.

Фото: Илья Максимов \ РГ
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На кадрах видно, как бойцы КСИР на вертолете Bell 412 высаживаются на танкер Sothys, идущий под флагом Вьетнама. Также к судну подошли несколько небольших лодок, включая судно-катамаран "Шахид Назери". На место происшествия прибыли и эсминцы класса Arleigh Burke The Sullivans (DDG-68) и Michael P. Murphy (DDG-112) ВМС США, а также катер быстрого реагирования класса Sentinel. Появляется в ролике и вертолет MH-60R Seahawk, который был запущен с борта The Sullivans или Michael P. Murphy.

Видео, снятое сверху, позволяет увидеть, что иранские суда практически вплотную подходят к эсминцу. А военнослужащие КСИР наводят палубные пулеметы на американский корабль.

Напомним, как утверждает Иран, происшествие было вызвано попыткой США захватить нефтяной танкер. Американская сторона утверждает, что строго следовала нормам морского международного права.

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