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04.11.2021 08:55
Рубрика: Власть

Более двух тысяч лифтов заменят в Москве в следующем году

Текст: Ирина Огилько
В будущем году в Москве заменят более 2,2 тысячи лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта. Подробности рассказал журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"На данный момент все подготовительные, в том числе конкурентные процедуры проведены, - отметил чиновник. - Работы по замене оборудования начнутся в январе во всех округах в соответствии с утвержденными графиками, всего поменяем 2,2 тысячи лифтов". Лидером по числу замен станет Юго-Восточный округ, где заменят 400 лифтов. На юге города поменяют более 350 лифтов, на юго-западе - 315.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Как напомнил заммэра, в столице сейчас меняют лифты в год истечения срока предельной эксплуатации, которая составляет 25 лет. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно. А вот сроки, за которые в доме меняют лифт, зависят от ряда факторов, например этажности и конструкции дома. Так в типовых строениях процесс идет быстрее, в домах индивидуальной планировки - медленнее. Но в любом случае, устанавливают лифты, произведенные в Москве и Московской области. По характеристикам они полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.

Кстати, с 2011 года в столице специалисты поменяли более 39 тысячи лифтов.

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