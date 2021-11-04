Более двух тысяч лифтов заменят в Москве в следующем году

В будущем году в Москве заменят более 2,2 тысячи лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта. Подробности рассказал журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"На данный момент все подготовительные, в том числе конкурентные процедуры проведены, - отметил чиновник. - Работы по замене оборудования начнутся в январе во всех округах в соответствии с утвержденными графиками, всего поменяем 2,2 тысячи лифтов". Лидером по числу замен станет Юго-Восточный округ, где заменят 400 лифтов. На юге города поменяют более 350 лифтов, на юго-западе - 315.

Как напомнил заммэра, в столице сейчас меняют лифты в год истечения срока предельной эксплуатации, которая составляет 25 лет. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно. А вот сроки, за которые в доме меняют лифт, зависят от ряда факторов, например этажности и конструкции дома. Так в типовых строениях процесс идет быстрее, в домах индивидуальной планировки - медленнее. Но в любом случае, устанавливают лифты, произведенные в Москве и Московской области. По характеристикам они полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.

Кстати, с 2011 года в столице специалисты поменяли более 39 тысячи лифтов.