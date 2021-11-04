Почти 10 тысяч нарушений масочного режима на транспорте выявлено в Москве с 28 октября. Об этом сообщил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

"Наша основная задача - создать безопасную среду в транспорте. В связи с ростом числа инфицированных коронавирусом, более 1,5 тысяч контролеров ГКУ "Организатор перевозок" проводят усиленные проверки соблюдения масочного режима на всем транспортном комплексе столицы. Только в первые нерабочие дни они выявили почти 10 тысяч нарушителей масочного режима в транспорте. Мы призываем пассажиров надевать маску в городском транспорте заранее и не снимать ее до конца поездки", - рассказал он.

Такие меры могут помочь сдержать распространение инфекции и способствовать снижению числа зараженных. Султанов подчеркнул, что контролеры также оформляют постановления в случае, если маска надета неправильно - не закрыты органы дыхания.

Ранее сообщалось, что в октябре контролеры выявили не менее 50 тыс. нарушителей масочного режима в транспорте столицы. В среднем выписывали порядка 1,7 тыс. постановлений в сутки.