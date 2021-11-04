Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства

В своем аккаунте в социальной сети "Твиттер" мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что этот праздник тесно связан с историей страны. В самые сложные для родной земли времена наш народ объединялся и вместе справлялся с любыми трудностями, написал Собянин.

Сплоченность и патриотизм не раз помогали нашему народу преодолевать самые тяжелые испытания, пишет мэр. Традиции единства важны и сегодня, когда идет борьба с пандемией коронавируса и одновременно решаются масштабные задачи развития страны и столицы.

День народного единства в России отмечают с 2005 года. История праздника восходит к 1612 году. Тогда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. Их подвиг считается олицетворением мужества и сплоченности народа.