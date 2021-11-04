В Москве ожидается ветер до 17 метров в секунду

Гидрометцентр России предупреждает: в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

В связи с этим с 12:00 пятницы до 12:00 воскресенья в столице объявлен желтый уровень опасности. Автомобилистам рекомендуют не ставить машины под деревьями.

В городе будет облачно и тепло, в пятницу температура воздуха поднимется до плюс 11-13 градусов. Но в субботу она будет уже не более 7-9, а в воскресенье - 3-5 градусов тепла. На всю будущую неделю метеорологи обещают холодную и дождливую погоду.