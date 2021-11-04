В Приамурье полицейские изъяли почти 3 килограмма гашишного масла

В Амурской области сотрудники полиции задержали мужчин, перевозивших особо крупную партию наркотиков - 5350 разовых доз, сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.

В спланированной операции участвовали сотрудники МВД и отряда спецназа "Гром". Для задержания злоумышленников силовики применили хитрость. Возле моста на 11-м километре автодороги Дим - Новопетровка они выставили строительную технику и переоделись дорожными рабочими. Водителю автомобиля, перевозившего наркотики, пришлось остановиться.

"При осмотре транспортного средства на полу у пассажирского сиденья полицейские обнаружили пакет черного цвета, внутри которого находились четыре банки с маслом каннабиса общим весом 2 килограмма 677 граммов. Также в багажнике автомобиля было найдено оборудование, используемое при приготовлении наркотиков - самодельный металлический пресс для отжима растительной массы со следами конопли", - говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительным данным, двое ранее судимых мужчин перевозили наркотики из села Новопетровка Константиновского района в село Дим Михайловского района Амурской области.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Подозреваемые заключены под стражу.