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04.11.2021 06:50
Рубрика: Происшествия

Прокурор Магаданской области взял на контроль тушение природного пожара

Текст: Александр Филимоненко

Тушение природного пожара в Ольском городском округе взял на личный контроль прокурор Магаданской области, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю
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"В тундре произошло масштабное возгорание сухой травы. В ликвидации проявлений стихии задействованы силы и средства департамента лесного хозяйства, пожарно-спасательного центра Магаданской области. На настоящий момент расстояние от кромки огня до ближайшего населенного пункта Радужный составляет около 12 километров, и угрозы населенному пункту не имеется", - уточнили в прокуратуре.

По данным пресс-службы регионального главка МЧС РФ, кромка огня движется от поселка в сторону озера Глухое. Предельно-допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена.

"На тушение природного пожара отправлена дополнительная группировка пожарных на высокопроходимой технике. Всего привлечено 33 человека и восемь единиц техники, в том числе бульдозеры. Проведена опашка линий электропередач, угрозы распространения огня нет", - уточнили в пресс-службе.

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