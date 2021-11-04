Пермячка обнаружила в квартире своих убитых родителей и сына

Следователи СК РФ по Пермскому краю начали расследование по факту обнаружения трех тел в Кировском районе краевого центра. Об этом сообщили в краевом управлении СК.

Мертвых родственников обнаружила жительница Перми. В квартире, где она проживает, женщина увидела тела родителей 65-ти и 75-ти лет, а также своего 17-летнего сына. Следователи возбудили уголовное дело по статье 195 УК РФ "Убийство двух и более лиц".

В ходе расследования предварительно установлено, что убийство жены и внука совершил 75-летний глава семьи. Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.