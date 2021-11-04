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04.11.2021 12:45

В Осетии опровергли информацию об отключении кислорода в больнице

Текст: Роман Кияшко

В Северной Осетии опровергли информацию о том, что в одной из больниц республики прекратили подачу кислорода. Об этом "РГ" сообщили в министерстве здравоохранения республики.

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Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в больнице станицы Архонской произошел сбой подачи кислорода, в прокуратуре начали проверку по данному факту.

В свою очередь, в минздраве РСО-Алания отметили, что сбой в подаче кислорода не происходило.

"В настоящий момент осуществляется перевод части пациентов архонской больницы в другие медицинские организации с целью оптимизации распределения пациентов в ковид-стационарах республики и снижения нагрузки на систему подачи кислорода", - говорится в сообщении.

Там также добавили, что жизни пациентов ничего не угрожает, а система подачи кислорода работает в штатном режиме. К тому же реанимационных больных в медучреждении нет.

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