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04.11.2021 14:50
Рубрика: Происшествия

В Петербурге арестовали администратора Telegram-канала из Беларуси

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу администратора Telegram-канала из Беларуси. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, у себя на родине женщина подозревается в экстремизме и объявлена в розыск.

МВД Беларуси признало экстремистскими ряд интернет-ресурсов "Белсат"

По версии следствия, через мессенджер администратор призывала к насильственных действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов. В мае нынешнего года Витебский городской отдел СК Республики Беларусь принял решение о привлечении женщины к уголовной ответственности, а в сентябре - о заключении под стражу.

По словам самой задержанной, она узнала об этом только в момент задержания в Петербурге.

Защитники пытались убедить суд, что в данном случае арест - слишком жесткая мера пресечения, так как гражданка Беларуси находится в России легально, живет в Петербурге уже четыре года и не скрывалась от следствия. Кроме того, экстрадиция должна предусматривать наличие запроса, которого в деле нет, к тому же сама женщина имеет хронические заболевания. Однако суд доводы не принял и поместил ее под стражу до 10 декабря.

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