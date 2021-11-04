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04.11.2021 21:51
Рубрика: Общество

Выставка мундиров и лазерное шоу: Как прошел День народного единства в СЗФО

Текст: Алексей Михайлов (СЗФО)
В регионах СЗФО Дню народного единства посвятили обширную культурную программу.

В Калининграде 4 ноября начала принимать посетителей выставка "Мундиры и судьбы. Честь и слава". В год 300-летия со дня провозглашения Российской империи и 325-летия Российского флота ее открыли Музей Мирового океана в содружестве с Государственным мемориальным музеем А.В. Суворова.В ее экспозицию вошли подписные мундиры, принадлежавшие реальным офицерам Русской императорской и Советской армий. В их числе кафтан нижних чинов Лейб-гварди и Семеновского полка, принадлежавший рядовому Макару Иванову. Владелец мундира был участником суворовских походов, за отличие был выбран в гвардию, и, вполне возможно, дошел до Парижа вместе с русской армией, победившей Наполеона.

Фото: Ирина Белова/РГ
Видео: Как в горах Сочи встретили День народного единства

Интереснейшую историю, в которой отразилась судьба России XX века, расскажут биографии кадровых офицеров Российской императорской армии. Это генерал Владимир Егорьев, перешедший на сторону Красной армии и прослуживший в ней до выхода в отставку. Также посетителям выставки может быть интересна судьба Василия Баданова, успевшего послужить в Российской императорской армии, в армии адмирала Колчака и закончить свою карьеру генералом танковых войск Советской армии. Образцы военной формы дополняют оружие, награды, личные вещи офицеров, живописные и графические работы, скульптуры.

В Мурманской области к празднику приурочена "Ночь искусств". В этом году акция впервые стартовала не только в Мурманске, но и в большинстве муниципалитетов региона - от Никеля до Зеленоборского. Чтобы не допустить распространения COVID-19, мероприятия акции проводятся в онлайн-формате. Мурманский областной краеведческий музей транслирует в своей группе в социальных сетях краеведческую игру и тематические мастер-классы, а также видеосюжеты о культуре коренных народов, населяющих Кольский полуостров, и выступления музыкальных коллективов. В группе Мурманского областного художественного музея до 00.00 можно присоединиться к виртуальным экскурсиям мастер-классам по лепке и изготовлению аксессуаров и игрушек, тематическим викторинам и видеосюжетам. Завершится акция выступлением экспериментального музыкального проекта.

Городской межнациональный студенческий клуб Вологды 4 ноября транслировал в соцсети праздничный марафон. Жители города, принадлежащие к разным национальностям, показали разнообразные творческие номера - национальные танцы и песни. Также участники исполнили стихотворение "С чего начинается Родина" на армянском, таджикском и дагестанских языках. В рамках онлайн-проекта "Национальное гостеприимство", жители самых разных уголков региона провели мастер-классы по приготовлению традиционных блюд в онлайн-формате.

В Псковской области региональный центр народного творчества показал видеоверсию праздничной концертной программы "Многоголосье родной земли" с участием победителей областного фестиваля-конкурса исполнителей народной песни "Песня русская". Кроме того, жители региона смогли увидеть в официальной группе Театрально-концертной дирекции в соцсети уникальное лазерное шоу в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Помимо этого, к празднику для просмотра были подготовлены фильмы "Музейные маршруты Псковской области" и "Знаменитые и великие люди Псковской области".

В Ленинградской области участники коллективов и сотрудники Вепсского центра фольклора присоединились ко Всероссийской хоровой акции "Надежда". Часть куплетов прозвучала на языке народности, которую представляет коллектив. Участники от Ленобласти исполнили песню "Надежда" на вепсском и русском языках.

Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства
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