Российские 125-мм танковые ракеты показали на видео

Последние 45 лет особенностью отечественных танков является то, что они могут применять управляемое ракетное вооружение. Первоначально это были комплексы с радиокомандным наведением.

Затем в середине 80-х годов на вооружение сухопутных войск были приняты боевые машины, в боекомплекты которых вошли более совершенные боеприпасы, наводимые уже по лучу лазера.

В настоящее время известное российское предприятие ОАО "Завод имени В.А. Дегтярева" выпускает несколько типов таких выстрелов. Самым известным из них является 3УБК20 с ракетой 9М119М "Инвар", имеющей полуавтоматическое, помехозащищенное наведение с максимальной дальностью полета до 5000 метров. Это расстояние покрывается за 17,6 секунд.

Главная его особенность - наличие тандемной кумулятивной боевой части. Она состоит из лидирующего заряда, инициирующего установленную на бронетехнике противника динамическую защиту, и основного заряда, предназначением которого является пробитие основной брони.

Такие ракеты запускаются 125-мм гладкоствольными пушками, которыми оснащены модификациями танков Т-72, Т-80 и Т-90. Огонь может вестись с места и во время движения.

Другими управляемыми боеприпасами являются фугасные выстрелы 3УБК20Ф и 3УБК20Ф1. Их характеристики, по мнению многих военных специалистов, являются уникальными. По крайней мере, нигде в мире что-то подобное серийно пока не производится.

Эти снаряды предназначены для поражения вражеской живой силы, находящейся открыто или в защитных сооружениях, а также различной автобронетанковой техники, включая танки.

Боеприпасы могут применяться в любых погодных условиях, в том числе в жарком пустынном климате и на высотах до 3000 метров над уровнем моря.