Постановление губернатора Тверской области от 29 октября 2021 года № 67-пг "Об отдельных вопросах реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595"

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." постановляю:

1. Определить следующий режим работы находящихся на территории Тверской области организаций культуры, за исключением федеральных учреждений культуры, в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно:

1) 30-31 октября - работа по графику выходных дней;

2) 1 - 3 ноября - работа по графику рабочих дней;

3) 4 ноября - работа по графику нерабочего праздничного дня;

4) 5-7 ноября - работа по графику выходных дней.

2. Определить следующий режим работы находящихся на территории Тверской области организаций здравоохранения, за исключением федеральных учреждений здравоохранения, в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно:

1) 30-31 октября - работа по графику выходных дней;

2) 1-3 ноября - работа по графику рабочих дней;

3) 4 ноября - работа по графику нерабочего праздничного дня;

4) 5 - 7 ноября - работа по графику выходных дней.

3. Министерству культуры Тверской области обеспечить согласование и утверждение подведомственными организациями культуры режима работы в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно.

4. Министерству здравоохранения Тверской области обеспечить согласование и утверждение подведомственными медицинскими организациями режима работы в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно, обеспечивающего:

1) сохранение круглосуточного режима работы в отношении медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, включая медицинскую помощь при новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) прием (госпитализацию) граждан для оказания им медицинской помощи в экстренной и неотложной форме (в том числе в амбулаторных условиях), а также граждан с заболеваниями при наличии показаний и невозможности переноса срока лечения, в том числе для получения высокотехнологичной медицинской помощи, включенной и не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования;

3) оказание медицинской помощи детям в установленном порядке.

5. Рекомендовать учредителям (руководителям) организаций культуры и здравоохранения иных форм собственности обеспечить утверждение режима работы организаций культуры и здравоохранения в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно.

6. Контроль за исполнением пункта 3 настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы культуры, пункта 4 настоящего постановления -на заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы здравоохранения.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 22 ноября 2021 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя







