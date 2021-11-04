Украина внесла Максима Галкина в список угроз национальной безопасности

45-летний шоумен, пародист, актер и телеведущий Максим Галкин попал в пресловутый "черный список" Министерства культуры и информационной политики Украины. Туда, напомним, вносятся лица, по мнению украинских чиновников представляющие угрозу национальной безопасности страны.

Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

На сегодня в списке находятся уже 259 человек, среди которых Олег Газманов, певица Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и другие.

Ранее сообщалось, что Киев по ошибке внес в "черный список" украинского актера Валентина Томусяка.