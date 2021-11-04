Вышел русский трейлер хоррор-фэнтези "Мумия: Возрождение"

Подарок всем эстетам, ценящим собранное на коленке за четыре сольдо нишевое кино: в Сети появился русский трейлер хоррора "Мумия: Возрождение" (The Mummy Rebirth).

Лента, как видимо, в оба глаза судорожно подмигивает хиту Стивена Соммерса 1999 года, тогда как ролик искренне восхитил своими финальными кадрами - явлением гигантского мумифицированного ящера, настроенного деструктивно.

Автором сценария, сорежиссером и сопродюсером предприятия выступил чернокожий деятель культуры Джастин Прайс (не имеющая ничего общего с одноименным слэшером "Пятница 13-е" 2017 года, "Чужой: Царство человека"). Приспешествовала Прайсу постоянная соратница по имени Ку (Khy). Фамилии задействованных здесь актеров вам ничего не скажут, поэтому пропустим.

Официальный российский релиз ленты - уже завтра, 5 ноября.