Новости

Опубликованы новые кадры со съемок российского сериала "Балет" 15:26
Украина внесла Максима Галкина в список угроз национальной безопасности 15:08
"Дюна" заработала в мировом прокате 300 миллионов долларов 14:14
От COVID умер автор песен Киркорова и Лещенко Сергей Соколкин 13:51
Вышел новый трейлер ремейка "Один дома" 13:32

Вышел русский трейлер хоррор-фэнтези "Мумия: Возрождение"

Новости
    04.11.2021, 14:50
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Империя Ужасов Фото: youtube.com/ Империя Ужасов
Фото: youtube.com/ Империя Ужасов

Подарок всем эстетам, ценящим собранное на коленке за четыре сольдо нишевое кино: в Сети появился русский трейлер хоррора "Мумия: Возрождение" (The Mummy Rebirth).

Фото: youtube.com/ 20th Century Studios
Вышел новый трейлер ремейка "Один дома"

Лента, как видимо, в оба глаза судорожно подмигивает хиту Стивена Соммерса 1999 года, тогда как ролик искренне восхитил своими финальными кадрами - явлением гигантского мумифицированного ящера, настроенного деструктивно.

Автором сценария, сорежиссером и сопродюсером предприятия выступил чернокожий деятель культуры Джастин Прайс (не имеющая ничего общего с одноименным слэшером "Пятница 13-е" 2017 года, "Чужой: Царство человека"). Приспешествовала Прайсу постоянная соратница по имени Ку (Khy). Фамилии задействованных здесь актеров вам ничего не скажут, поэтому пропустим.

Официальный российский релиз ленты - уже завтра, 5 ноября.

Новости

В России снимут документальный сериал о гастрономии 03.11.2021
Появились новые фото со съемок "Благих знамений" 03.11.2021
София Бутелла сыграет в фильме Зака Снайдера для на Netflix 03.11.2021
Умер создатель и вокалист фанк-группы The Gap Band Ронни Уилсон 03.11.2021
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Звезда "Игры престолов" пожаловалась на секс-сцены в сериале 03.11.2021
Фото: 58-летняя Деми Мур возмутила публику откровенным нарядом 03.11.2021
Вышел русский трейлер драмы о создании водородной бомбы 03.11.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ HBO Max
Вышел трейлер сериала про пандемию вируса-убийцы "Станция 11" 03.11.2021
Вышел новый трейлер первого сериала "Квартета И" 03.11.2021
Вышел трейлер боевика "Скорая" с Джейком Джилленхолом 03.11.2021
⧣ ужасы
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер фильма ужасов "Незваные" 03.11.2021
Вышел тизер австралийского трэш-хоррора "Полынь: Апокалипсис" 02.11.2021
Вышел трейлер фильма ужасов "Проклятье монахинь" 01.11.2021