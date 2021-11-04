Захарова: РФ ждет международной реакции на проект запрета георгиевской ленты в Латвии

Международные институты должны отреагировать на законопроект о запрете на ношение георгиевских ленточек, который рассматривается сейчас в Латвии. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте дипведомства.

На Смоленской площади напомнили, что на днях комиссия латвийского сейма по правам человека и общественным делам одобрила законопроект, который запрещает демонстрацию георгиевской ленточки во время праздничных мероприятий, собраний, шествий и пикетов. Документ еще должен пройти третье чтение, но практически нет сомнений, что он будет принят.

В МИД убеждены, что готовящийся закон свидетельствует о том, что в Латвии "не только глорифицируется нацизм, оспариваются итоги Второй мировой войны," но и ведётся "ожесточённая война с историческими символами, имеющими особое значение для жителей не только России, но и многих соотечественников в Латвии и других государствах мира".

"Можно предположить негативную реакцию большой части латвийского общества на подобные запреты, которые уж точно не будут способствовать достижению межнационального согласия в этой прибалтийской стране. Международные структуры не должны оставить эти провокационные шаги без реакции", - заключила Захарова.