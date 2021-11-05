Указ главы Чувашской Республики от 5 ноября 2021 года № 185 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"

Руководствуясь статьей 73 Конституции Чувашской Республики, постановляю:

1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 173, от 11 июля 2020 г. № 182, от 28 июля 2020 г. № 202, от 15 августа 2020 г. № 209, от 19 августа 2020 г. № 211, от 22 августа 2020 г. № 213, от 28 августа 2020 г. № 216, от 4 сентября 2020 г. № 223, от 11 сентября 2020 г. № 227, от 19 сентября 2020 г. № 231, от 29 сентября 2020 г. № 261, от 17 октября 2020 г. № 275, от 2 ноября 2020 г. № 285, от 10 ноября 2020 г. № 292, от 23 ноября 2020 г. № 294, от 5 декабря 2020 г. № 307, от 12 декабря 2020 г. № 311, от 16 января 2021 г. № 3, от 23 января 2021 г. № 8, от 9 февраля 2021 г. № 13, от 12 февраля 2021 г. № 15, от 20 февраля 2021 г. № 26, от 24 февраля 2021 г. № 27, от 31 марта 2021 г. № 42, от 29 мая 2021 г. № 71, от 29 июня 2021 г. № 93, от 13 августа 2021 г. № 121, от 23 августа 2021 г. № 124, от 31 августа 2021 г. № 129, от 14 сентября 2021 г. № 141, от 28 сентября 2021 г. № 154, от 11 октября 2021 г. № 167, от 20 октября 2021 г. № 170, от 25 октября 2021 г. № 173, от 29 октября 2021 г. № 177, от 2 ноября 2021 г. № 181) следующие изменения:

пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:

"Деятельность торговых объектов по реализации непродовольственных товаров (за исключением аптек и аптечных пунктов, ветеринарных аптек и ветеринарных аптечных пунктов, специализированных торговых объектов, в которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), торговых объектов по реализации непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в пунктах 21-24, 27-29 приложения № 1 к настоящему Указу, при условии наличия отдельного наружного (уличного) входа в таких торговых объектах), допускается при соблюдении следующих дополнительных условий:

1) наличие у покупателей, посетителей и иных лиц, не связанных с деятельностью торгового объекта (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет), одного из следующих документов:

сертификата профилактической прививки против COVID-19 (далее - сертификат о вакцинации COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (https://www.gosuslugi.ru) либо в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус", в электронном или распечатанном виде в формате, позволяющем сканировать сертификат о вакцинации COVID-19 (далее - QR-код сертификата вакцинации COVID-19), либо справки медицинской организации о проведенной профилактической прививке против COVID-19, а также документа, удостоверяющего личность такого гражданина;

документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до предъявления, в электронном или распечатанном виде и документа, удостоверяющего личность такого гражданина;

документа, подтверждающего факт перенесенного в течение последних шести месяцев заболевания COVID-19, в электронном или распечатанном виде и документа, удостоверяющего личность такого гражданина;

2) наличие мобильного приложения для сканирования QR-кода сертификата вакцинации COVID-19, установленного на электронном устройстве.

Положения, установленные абзацами тринадцатым, четырнадцатым, шестнадцатым - восемнадцатым настоящего пункта, не распространяются на территориях города Алатырь, Алатырского и Янтиковского районов Чувашской Республики.";

в пункте 5.1:

в абзаце двадцать шестом слова "в период с 1 до 6 часов" заменить словами "в период с 23 до 6 часов";

абзац пятьдесят первый признать утратившим силу;

абзац пятьдесят второй изложить в следующей редакции:

"Допускаются деятельность, указанная в абзацах втором - четвертом, одиннадцатом - тринадцатом, шестнадцатом, восемнадцатом, двадцать первом настоящего пункта, проведение соревнований и мероприятий, предусмотренных в абзаце пятнадцатом настоящего пункта, а также деятельность гостиниц при соблюдении следующих дополнительных условий:";

абзац пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции:

"наличие у зрителей, клиентов, посетителей и иных лиц, не связанных с деятельностью, указанной в абзацах втором - четвертом, одиннадцатом - тринадцатом, шестнадцатом, восемнадцатом, двадцать первом настоящего пункта, проведением соревнований и мероприятий, предусмотренных в абзаце пятнадцатом настоящего пункта, а также с деятельностью гостиниц и находящихся в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), используемых для осуществления такой деятельности (проведения указанных соревнований и мероприятий), за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет, одного из следующих документов:";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Положения, установленные абзацами двадцать первым - тридцать седьмым настоящего пункта, не распространяются на территориях города Алатырь, Алатырского и Янтиковского районов Чувашской Республики.";

пункт 5.2 признать утратившим силу;

дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:

"5.3. На территориях города Алатырь, Алатырского и Янтиковского районов Чувашской Республики с 8 ноября 2021 г. до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки допускается деятельность:

1) торговых объектов по реализации непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении № 1 к настоящему Указу, с площадью торгового зала до 500 кв. метров (за исключением аптек и аптечных пунктов, ветеринарных аптек и ветеринарных аптечных пунктов, специализированных торговых объектов, в которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), торговых объектов по реализации непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в пунктах 21-24, 27-29 приложения № 1 к настоящему Указу, при условии наличия отдельного наружного (уличного) входа в таких торговых объектах), при соблюдении следующих условий:

а) наличие у покупателей, посетителей и иных лиц, не связанных с деятельностью торгового объекта (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет), одного из следующих документов:

сертификата профилактической прививки против COVID-19 (далее - сертификат о вакцинации COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (https://www.gosuslugi.ru) либо в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус", в электронном или распечатанном виде в формате, позволяющем сканировать сертификат о вакцинации COVID-19 (далее - QR-код сертификата вакцинации COVID-19), либо справки медицинской организации о проведенной профилактической прививке против COVID-19, а также документа, удостоверяющего личность такого гражданина;

документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до предъявления, в электронном или распечатанном виде и документа, удостоверяющего личность такого гражданина;

документа, подтверждающего факт перенесенного в течение последних шести месяцев заболевания COVID-19, в электронном или распечатанном виде и документа, удостоверяющего личность такого гражданина;

б) наличие мобильного приложения для сканирования QR-кода сертификата вакцинации COVID-19, установленного на электронном устройстве;

2) объектов общественного питания, являющихся свободными от COVID-19 зонами, с площадью зала обслуживания посетителей объекта общественного питания не менее 150 кв. метров при соблюдении положений, установленных абзацами сорок четвертым ­- пятидесятым пункта 5.1 настоящего Указа.";

дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:

"6.2. Органам государственной власти Чувашской Республики, органам местного самоуправления в Чувашской Республике обеспечить допуск в административные здания органов государственной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления в Чувашской Республике при соблюдении следующих условий:

1) наличие у граждан (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) одного из следующих документов:

сертификата профилактической прививки против COVID-19 (далее - сертификат о вакцинации COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (https://www.gosuslugi.ru) либо в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус", в электронном или распечатанном виде в формате, позволяющем сканировать сертификат о вакцинации COVID-19 (далее - QR-код сертификата вакцинации COVID-19), либо справки медицинской организации о проведенной профилактической прививке против COVID-19, а также документа, удостоверяющего личность такого гражданина;

документа, подтверждающего факт перенесенного в течение последних шести месяцев заболевания COVID-19, в электронном или распечатанном виде и документа, удостоверяющего личность такого гражданина;

2) наличие мобильного приложения для сканирования QR-кода сертификата вакцинации COVID-19, установленного на электронном устройстве.

Допускается проведение официальных мероприятий, организуемых органами государственной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления в Чувашской Республике, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, требований по использованию QR-кодов сертификата вакцинации COVID-19 и иных требований, установленных пунктом 5.1 настоящего Указа, а также наличия у граждан средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие).".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 8 ноября 2021 года.

Глава Чувашской Республики О.Николаев







