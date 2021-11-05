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Дюжева выгнали с модного показа за оскорбление Юдашкина

Новости
    05.11.2021, 17:47
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В неловкую ситуацию попал 43-летний российский актер Дмитрий Дюжев, Космос из сериала "Бригада". Инцидент произошел в Кремле на модном показе модельера Валентина Юдашкина, в адрес которого "Кос" позволил себе спорное высказывание.

Фото: REUTERS
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Напомним: Юдашкин, которому 58 лет, пять из них сражается с раком, пройдя через несколько операций и курсов химиотерапии.

На это-то и обратил внимание звезда культового "бандитского" телешоу. "Все живем одним днем. Тот день, когда перейдем в иной мир, никто не знает", - заявил Дюжев, заключив мысль словами: "Сегодня мы видели гения. Нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь еще - неизвестно".

Как передает 5-tv, реплики актера "шокировали присутствующих на показе гостей", и Дюжеву "дали понять, что его дальнейшее присутствие нежелательно". В результате "Космос" был вынужден покинуть мероприятие еще до его окончания

Ранее дочь Юдашкина поделилась мыслями касательно его возможного преемника.

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