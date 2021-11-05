Дмитрий Дюжев опроверг информацию о скандале на шоу Юдашкина

Российский актер Дмитрий Дюжев, известный по "Бригаде" и черной комедии "Жмурки", отозвался на информацию о скандале, имевшем место, как сообщалось СМИ, на модном показе Валентина Юдашкина. Откуда артист, уточнялось, вынужден был уйти из-за спорных высказываний.

Дмитрий выложил в Instagram пост, посетовав: "Жаль, что профессия журналиста в наши дни начинает превращаться в фарс и подлость". Как заметил актер, "можно придумать любой инфоповод и выдать его за сенсацию".

Дюжев пишет, что "после отказа от участия в желтопрессном скандальном шоу" он "получил "ответ" в виде сфабрикованной, унизительной и оскорбительной статьи" в свой адрес и адрес любимых и глубоко уважаемых друзей артиста.

При этом Дюжев подчеркивает, что произошедшее "никоим образом" не скажется на его отношениях с семьей Юдашкиных, "но в очередной раз заставляет меня оправдываться за причиненный моей репутации вред, приносит моей семье и друзьям боль, заставляет терять предложения и работу", - огорчен Дмитрий. Призвав друзей и коллег "переставать оставлять это безнаказанным".

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Супруга модельера Марина Юдашкина и пресс-секретарь его дома моды Полина Шаво со своей стороны также опровергли скандал с участием актера, назвав его выдумкой журналистов, передает 5-tv. В то время как личный стилист Дмитрия Дюжева Елена Червова осудила актера за предполагаемые "слова о смерти Юдашкина на его же показе", ополчившись на своего звездного клиента.