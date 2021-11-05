Постановление правительства Республики Хакасия от 5 ноября 2021 года № 568 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Правительство Республики Хакасия постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002; 27.03.2020, № 1900202003270002; 30.03.2020, № 1900202003300011; 31.03.2020, № 1900202003310003; 01.04.2020, № 1900202004010004; 04.04.2020, № 1900202004040001; 10.04.2020, № 1900202004100007; 17.04.2020, № 1900202004170007; 24.04.2020, № 1900202004240001; 30.04.2020, № 1900202004300001; 11.05.2020, № 1900202005110001; 14.05.2020, № 1900202005140001; 25.05.2020, № 1900202005250005; 29.05.2020, № 1900202005290007; 05.06.2020, № 1900202006050003; 11.06.2020, № 1900202006110002; 30.06.2020, № 1900202006300002; 10.07.2020, № 1900202007100003; 24.07.2020, № 1900202007240002; 30.07.2020, № 1900202007300001; 07.08.2020, № 1900202008070004; 13.08.2020, № 1900202008130003; 21.08.2020, № 1900202008210001; 28.08.2020, № 1900202008280007; 04.09.2020, № 1900202009040007; 02.10.2020, № 1900202010020002; 19.10.2020, № 1900202010190004; 30.10.2020, № 1900202010300007; 03.11.2020, № 1900202011030003; 06.11.2020, № 1900202011060001; 10.11.2020, № 1900202011100001; 12.11.2020, № 1900202011120007; 24.11.2020, № 1900202011240002; 26.11.2020, № 1900202011260005; 27.11.2020, № 1900202011270004; 08.12.2020, № 1900202012080002; 29.12.2020, № 1900202012290002; 05.02.2021, № 1900202102050003; 19.02.2021, № 1900202102190001; 04.03.2021, № 1900202103040015; 10.03.2021, № 1900202103100002; 18.03.2021, № 1900202103180008; 19.03.2021, № 1900202103190001; 31.03.2021, № 1900202103310001; 01.04.2021, № 1900202104010001; 26.04.2021, № 1900202104260007; 17.05.2021, № 1900202105170001; 25.05.2021, № 1900202105250002; 01.06.2021, № 1900202106010001; 17.06.2021, № 1900202106170003; 25.06.2021, № 1900202106250005; 29.06.2021, № 1900202106290002; 21.07.2021, № 1900202107210001; 23.07.2021, № 1900202107230002; 28.07.2021, № 1900202107280003; 20.08.2021, № 1900202108200001; 31.08.2021, № 1900202108310002; 18.09.2021, № 1900202109180008; 12.10.2021, № 1900202110120001; 26.10.2021, № 1900202110260009; 29.10.2021, № 1900202110290001, № 1900202110290011) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "14 ноября" заменить словами "12 декабря";

2) в пункте 3:

в подпункте 1 слова "при условии наполняемости залов не более 75%" заменить словами "при условии наполняемости залов не более 50%";

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) запрета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), иные объекты и территории которых был приостановлен в период с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно в соответствии с пунктом 4.1.1 настоящего постановления (в редакции постановления Правительства Республики Хакасия от 26.10.2021 № 533):

проводить мероприятия, реализовывать товары, выполнять работы, оказывать услуги при отсутствии паспорта коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции (COVID-19), оформленного в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления (кроме мероприятий, товаров, работ, услуг проведение, продажа, выполнение и оказание которых соответственно не были приостановлены);

проводить мероприятия, реализовывать товары, выполнять работы, оказывать услуги с превышением предельного количества лиц (сотрудников, клиентов, посетителей, покупателей), которые могут одновременно находиться в здании, строении, сооружении (помещениях в них), иных объектах и территориях, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м;";

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) запрета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, оказывающим услуги в области отдыха и развлечений (в том числе боулинг, бильярд, кальянные), в сферах общественного питания, деятельности объектов спорта (включая спортивные клубы и фитнес-центры), деятельности кинотеатров; физкультурно-оздоровительной деятельности (бани, сауны):

осуществлять организацию мероприятий (мероприятия для молодежи, корпоративные мероприятия, свадьбы, юбилеи, поминальные обеды и любые другие), а также оказывать услуги при отсутствии паспорта коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции (COVID-19), оформленного в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления;

оказывать услуги с превышением количества посетителей, находящихся в зале, более 50 % от числа заявленных в паспорте коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

оказывать услуги в период с 23:00 до 6:00 утра следующего дня, за исключением доставки заказов;";

подпункт 4 признать утратившим силу;

абзац второй подпункта 7 изложить в следующей редакции:

"лиц, предъявивших: сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтвержденный QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (сертификат о прохождении полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19); сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданный ведомственными медицинскими организациями Министерства обороны Российской Федерации; сертификат о перенесенном не более 6 календарных месяцев назад заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтвержденный QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (сертификат о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19); для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации, - наличие медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методами ПЦР или ИХА (дата забора материала для проведения исследования не должна превышать 72 часа до момента заселения);

абзац первый подпункта 8 изложить в следующей редакции:

"8) временного приостановления посещения объектов отдыха и развлечений (в том числе боулинг, бильярд, кальянные), учреждений культуры и искусства, объектов спорта (включая спортивные клубы и фитнес-центры), кинотеатров, организаций общественного питания и оказания услуг в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности (бани, сауны), за исключением:";

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, у которых 80 и более процентов работников (от фактической численности работников) прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вправе оформить паспорта коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее в настоящем пункте - COVID-19).

Паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, заполненный по одной из форм, установленной приложением 4 к настоящему постановлению (в зависимости от видов деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя), подписанный руководителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем, с приложением подтверждающих документов о проведении вакцинации подлежит направлению в письменной или электронной форме в орган местного самоуправления муниципального образования Республики Хакасия, на территории которого такие юридические лица, индивидуальные предприниматели реализуют товары, работы, услуги, а также в профильный исполнительный орган государственной власти Республики Хакасия (в зависимости от видов деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя) способом, позволяющим подтвердить факт их направления.

Паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 начинает действовать только после получения его органом местного самоуправления муниципального образования Республики Хакасия, а также профильным исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия (в зависимости от видов деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя).

Внесенные в паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 сведения должны быть достоверными. Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель несут ответственность за достоверность сведений, включенных ими в паспорт коллективного иммунитета к COVID-19.

Нарушение требований настоящего пункта, касающихся достижения требуемого процентного соотношения работников (от фактической численности работников), прошедших вакцинацию против COVID-19, необходимого для оформления паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 и достоверности сведений об этом, включаемых в данный паспорт, влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае привлечения юридического лица (его должностного лица), индивидуального предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение требований настоящего пункта оформленный ими паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 считается недействительным со дня, следующего за днем вступления в законную силу постановления судьи, рассмотревшего дело об административном правонарушении.

В случае если оформленный юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 оказался недействительным по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, соответствующее юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе оформить новый паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 не ранее чем по истечении 6 месяцев со дня, когда соответствующий паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 стал считаться недействительным.";

4) абзац второй подпункта 14 пункта 4.1.1 изложить в следующей редакции:

"лиц, предъявивших: сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтвержденный QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (сертификат о прохождении полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19); сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданный ведомственными медицинскими организациями Министерства обороны Российской Федерации; сертификат о перенесенном не более 6 календарных месяцев назад заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтвержденный QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (сертификат о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19); для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации, - наличие медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методами ПЦР или ИХА (дата забора материала для проведения исследования не должна превышать 72 часа до момента заселения);";

5) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

"4.2. Установить с 27 октября 2021 года по 9 ноября 2021 года включительно каникулы для обучающихся государственных образовательных организаций Республики Хакасия, осуществляющих свою деятельность на территориях городов Абакан, Черногорск и Саяногорск, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального, дополнительного образования, а также программы спортивной подготовки.

Рекомендовать руководителям федеральных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций и частных образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность на территориях городов Абакан, Черногорск и Саяногорск, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального, дополнительного образования, а также программы спортивной подготовки, установить с 27 октября 2021 года по 9 ноября 2021 года (включительно) каникулы для обучающихся.";

6) в пункте 5:

абзац первый подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"1) лиц, проживающих или временно находящихся на территории Республики Хакасия (далее - граждане) в возрасте старше 60 лет, невакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:";

в абзаце одиннадцатом подпункта 4 слова "не менее 50%" заменить словами "не менее 30%";

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) граждан, не достигших восемнадцати лет не посещать объекты, оказывающие услуги в следующих сферах: отдыха и развлечений (в том числе боулинг, бильярд, кальянные), общественного питания, деятельности кинотеатров; физкультурно-оздоровительной деятельности (бани, сауны), без сопровождения своих родителей (иных законных представителей);";

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

"10) работодателей, финансируемых из республиканского бюджета Республики Хакасия, обеспечить предоставление работникам, прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), двух выходных дней с сохранением заработной платы.

Другим работодателям (кроме указанных в абзаце первом настоящего подпункта), осуществляющим деятельность на территории Республики Хакасия, рекомендуется обеспечить предоставление работникам, прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), двух выходных дней с сохранением заработной платы.";

7) приложение 4 изложить в следующей редакции:

Смотрите приложение к настоящему постановлению

2. Настоящее постановление вступает в силу с 08.11.2021, за исключением подпункта 4 пункта 1.

Подпункт 4 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу со дня его официального опубликования.

Установить, что с 08.11.2021:

оформленные до 08.11.2021 паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 перестают действовать;

новые паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 подлежат оформлению с учетом требований пункта 4, приложения 4 к постановлению Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (в редакции настоящего постановления).

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов







