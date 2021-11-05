Указ губернатора Орловской области от 3 ноября 2021 года № 562 "О внесении изменения в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в раздел I приложения 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 1:

а) приостановить действие подпункта "а";

б) дополнить подпунктом "а2" следующего содержания:

"а2) проведение развлекательных, зрелищных, культурных, досуговых, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, в ночных клубах, дискотеках, барах и иных местах массового посещения граждан.

Данное ограничение не распространяется на проведение спортивных мероприятий без зрителей, включённых в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2021 год, при наличии у лиц, осуществляющих организацию и проведение мероприятия, и его участников сертификата о вакцинации или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", подтверждающего вакцинацию гражданина, либо справки или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", подтверждающего, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, либо справки медицинской организации, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, и отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов, предъявленного гражданином вместе с документом, удостоверяющим его личность (за исключением лиц, не достигших 18 лет).

Организаторы мероприятий, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, обязаны обеспечить запрет допуска и нахождения на них граждан без документов (сведений), указанных в абзаце втором настоящего подпункта. Лица, осуществляющие допуск граждан на указанные мероприятия, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в документах (сведениях), указанных в абзаце первом настоящего подпункта, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность.";

в) дополнить подпунктом "г1" следующего содержания:

"г1) работу фуд-кортов, за исключением обслуживания навынос, а также доставки заказов;

деятельность детских комнат в кафе, ресторанах и торговых центрах, иных детских развлекательных зон в закрытых помещениях;";

г) приостановить действие подпункта "и";

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Заселение граждан в гостиницы, иные объекты размещения осуществлять при наличии у гражданина сертификата о вакцинации или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", подтверждающего вакцинацию гражданина, либо справки или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", подтверждающего, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, либо справки медицинской организации, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, и отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов, предъявленного гражданином при заселении вместе с документом, удостоверяющим его личность (за исключением лиц, не достигших 18 лет).

Работники гостиниц, иных объектов размещения, осуществляющие заселение граждан в указанные объекты, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в документах (сведениях), указанных в абзаце первом настоящего пункта, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность.";

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Посещение гражданами фитнес-центров осуществлять при наличии у гражданина сертификата о вакцинации или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", подтверждающего вакцинацию гражданина, либо справки или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", подтверждающего, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, либо справки медицинской организации, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, и отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов, предъявленного гражданином вместе с документом, удостоверяющим его личность (за исключением лиц, не достигших 18 лет).

Фитнес-центрам обеспечить запрет допуска и нахождения в них граждан без документов (сведений), указанных в абзаце первом настоящего пункта. Работники фитнес-центров, осуществляющие допуск граждан в указанные объекты, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в документах (сведениях), указанных в абзаце первом настоящего пункта, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность.";

4) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9. Посещение гражданами:

ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания;

парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бассейнов, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

учреждений культуры, кинотеатров, концертных залов, цирков;

учреждений физической культуры и спорта;

торговых центров, торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию продовольственных товаров, зоотоваров, пунктов вакцинации;

объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию непродовольственных товаров, осуществлять при наличии у гражданина сертификата о вакцинации или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", подтверждающего вакцинацию гражданина, либо справки или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", подтверждающего, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, либо справки медицинской организации, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, и отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов, предъявленного гражданином вместе с документом, удостоверяющим его личность (за исключением лиц, не достигших 18 лет).

Данным организациям обеспечить запрет допуска и нахождения в них граждан без документов (сведений), указанных в настоящем пункте. Работники данных организаций, осуществляющие допуск граждан в указанные объекты, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в документах (сведениях), указанных в настоящем пункте, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность.".

2. Настоящий указ вступает в силу с 8 ноября 2021 года.

Подпункт 1 пункта 1 действует до 15 ноября 2021 года.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков







