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От COVID умерла автор песен Толкуновой и Герман Людмила Щипахина

Новости
    05.11.2021, 17:15
Текст:   Олег Усков
Фото: facebook.com/ ludmila.sipahina Фото: facebook.com/ ludmila.sipahina
Фото: facebook.com/ ludmila.sipahina

В возрасте 87 лет в Москве скончалась советская, российская поэтесса, автор песен, писатель, переводчик и телеведущая Людмила Шипахина. Причиной смерти женщины стали последствия заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на официальном Facebook-аккаунте поэтессы.

"Сегодня ночью, на 88 году жизни, мама умерла от Ковида. Не будет ее утренних стихов и кофейного позитива, не взбодрит всех "Чайка" своей жизнерадостностью и твердой жизненной позицией. Попрощайтесь с ней в душе. Горе не передаваемые...", - сказано в некрологе.

Людмила Васильевна Щипахина родилась в Свердловске. Окончила Литературный институт имени Горького. Будучи студенткой третьего курса, совершила дальнее плавание в составе экипажа теплохода "Архангельск" по маршруту Одесса - Бомбей - Калькутта - Рангун - Порт-Саид - Гибралтар - Висмар - Ленинград. Впечатления от этого путешествия составили основу повести "Завтра и всегда" и книги стихов "В дороге".

Изучив испанский язык, многократно посетила Латинскую Америку. Во время войны была в районе боевых действий на границе с Гандурасом, в Эквадоре, Перу, Аргентине, на Кубе.

Автор более сорока книг. На ее стихи написаны песни в содружестве с композиторами Лядовой, Орловецким, Колмановским, другими. В 1975-1991 годах была ведущей передачи ЦТ "Телевизионный клуб "Москвичка".

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