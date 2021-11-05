Законопроект Пензенской области "О бюджете Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Пензенской области на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пензенской области в сумме 66 345 814,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Пензенской области в сумме 68 247 374,9 тыс. рублей;

3) объем расходов резервного фонда Правительства Пензенской области в сумме 40 000,0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Пензенской области на 1 января 2023 года в сумме 21 162 209,5 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит бюджета Пензенской области в сумме 1 901 560,2 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Пензенской области на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пензенской области на 2023 год в сумме 67 580 159,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 70 237 928,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Пензенской области на 2023 год в сумме 67 778 847,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы - 2 937 192,9 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 69 460 224,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы - 4 355 969,9 тыс. рублей;

3) объем расходов резервного фонда Правительства Пензенской области на 2023 год в сумме 40 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 40 000,0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Пензенской области на 1 января 2024 года в сумме 21 160 897,8 тыс. рублей и на 1 января 2025 года в сумме 20 183 193,2 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит бюджета Пензенской области на 2023 год в сумме 198 688,3 тыс. рублей и прогнозируемый профицит бюджета Пензенской области на 2024 год в сумме 777 704,6 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Пензенской области

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетом Пензенской области, местными бюджетами и бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 36 Закона Пензенской области от 7 апреля 2003 года № 463-ЗПО "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Пензенской области" утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом Пензенской области, местными бюджетами и бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4. Объем поступлений в бюджет Пензенской области по видам доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить объем поступлений в бюджет Пензенской области по видам доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) объем налоговых и неналоговых доходов согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) объем безвозмездных поступлений согласно приложению 4 к настоящему Закону, из них объем межбюджетных трансфертов в 2022 году - в сумме 23 411 655,6 тыс. рублей, в 2023 году - в сумме 19 943 530,4 тыс. рублей и в 2024 году - в сумме 19 943 479,2 тыс. рублей.

Статья 5. Дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов, а также льготы по налогам, сборам и неналоговым доходам

Отказаться от принятия в 2022-2024 годах нормативных актов, устанавливающих дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов сверх предусмотренных частью первой Налогового кодекса Российской Федерации, а также льготы по налогам, сборам и неналоговым доходам сверх предусмотренных законами Пензенской области от 18 сентября 2002 года № 397-ЗПО "О введении в действие транспортного налога на территории Пензенской области", от 27 ноября 2003 года № 544-ЗПО "Об установлении и введении в действие на территории Пензенской области налога на имущество организаций", от 30 июня 2009 года № 1754-ЗПО "Об установлении налоговых ставок отдельным категориям налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения", от 30 июня 2009 года № 1755-ЗПО "Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской области", от 28 ноября 2012 года № 2299-ЗПО "О введении патентной системы налогообложения на территории Пензенской области и установлении размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения", от 4 июля 2014 года № 2571-ЗПО "О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Пензенской области".

Статья 6. Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации

1. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, рассчитанные исходя из протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих муниципальных образований Пензенской области, органы местного самоуправления которых решают вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности, по состоянию на 1 января текущего финансового года, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Установить, что доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в соответствии со статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также статьей 4 Федерального закона от 30 ноября 2016 года № 409-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" подлежат зачислению:

1) доходы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации:

в бюджет Пензенской области - по нормативу 90 процентов;

в местные бюджеты Пензенской области - по нормативу 10 процентов;

2) доходы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги":

в бюджет Пензенской области - по нормативу 100 процентов.

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить:

1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2022 год в сумме 546 091,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 613 586,0 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 624 935,8 тыс. рублей;

2) объем дотации, связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, за счет средств федерального бюджета бюджету ЗАТО г. Заречный Пензенской области:

на 2022 год в сумме 666 687 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 634 334 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 634 334 тыс. рублей.

2. Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Пензенской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Пензенской области согласно приложению 6 к настоящему Закону;

2) ведомственную структуру расходов бюджета Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Пензенской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону;

4) распределение субсидий на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему Закону.

3. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам-производителям товаров (работ, услуг), субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Пензенской области.

В случае наделения законом Пензенской области органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета, финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Пензенской области местным бюджетам в порядке, установленном Правительством Пензенской области, который должен соответствовать установленному Правительством Российской Федерации порядку предоставления субвенций из федерального бюджета.

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Пензенской области

1. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Пензенской области, предоставляемых из бюджета Пензенской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

2. Распределение субсидий местным бюджетам из бюджета Пензенской области, распределяемых между муниципальными образованиями на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда Правительства Пензенской области и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается настоящим Законом и (или) актами Правительства Пензенской области.

3. Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предоставляемых из бюджета Пензенской области на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, между муниципальными образованиями утверждается настоящим Законом и (или) постановлениями Правительства Пензенской области в соответствии с частью 4 статьи 14 Закона Пензенской области от 20 сентября 2005 года № 849-ЗПО "О межбюджетных отношениях в Пензенской области".

4. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

5. Утвердить в соответствии со статьей 422 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности":

1) порядок определения общего объема средств бюджета Пензенской области, предусматриваемых на финансирование выполнения комплексных кадастровых работ, согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета Пензенской области муниципальным образованиям Пензенской области на выполнение комплексных кадастровых работ согласно приложению 13 к настоящему Закону. Оплата услуг по доставке денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки и (или) компенсация затрат на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Пензенской области (местных администраций) в связи с осуществлением переданных им полномочий Российской Федерации осуществляется за счет соответствующих субвенций, предоставляемых бюджету Пензенской области, в порядке, устанавливаемом Правительством Пензенской области.

6. Оплата услуг по доставке денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки и (или) компенсация затрат на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Пензенской области (местных администраций) в связи с осуществлением переданных им полномочий Российской Федерации осуществляется за счет соответствующих субвенций, предоставляемых бюджету Пензенской области, в порядке, устанавливаемом Правительством Пензенской области.

7. Установить значение коэффициента финансирования расходов, применяемого в методиках расчета размеров субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из бюджета Пензенской области для осуществления отдельных государственных полномочий в соответствии с Законом Пензенской области от 22 декабря 2006 года № 1176-ЗПО "О наделении органов местного самоуправления Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области и отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти Пензенской области" по пункту 4 приложения 1 равным 0,3624; по приложениям 2, 4, 51, 12, 32 равным 0,4412.

8. В соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния и осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предоставляются бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений, входящим в их состав.

9. Установить значение уровня доведения общего объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету муниципального района (городского округа) на 2022 год по отношению к 2021 году равным 0,95, на 2023 год по отношению к 2022 году - 0,88, на 2024 год по отношению к 2023 году - 1.

10. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов Управлению Федерального казначейства по Пензенской области передаются на основании решений главных распорядителей средств бюджета Пензенской области полномочия получателя средств бюджета Пензенской области по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пензенской области местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством, согласно перечню, утвержденному Правительством Пензенской области.

11. Во исполнение пункта 3 статьи 4 Закона Пензенской области от 25 декабря 2020 года № 3611-ЗПО "О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области и органами государственной власти Пензенской области" предусмотреть бюджетные ассигнования бюджета Пензенской области на 2022 год на осуществление органами государственной власти Пензенской области перераспределенных от органов местного самоуправления городского округа город Пенза, закрытого административно-территориального образования город Заречный Пензенской области, Пензенского района Пензенской области полномочий в части закупки работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территориях, входящих в Пензенскую городскую агломерацию, путем уменьшения объемов субсидий из бюджета Пензенской области на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов вышеуказанным муниципальным образованиям в пределах общего расчетного объема данных субсидий и дотаций.

Статья 9. Критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений и сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения

1. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений и сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в размере 1,05 ежегодно.

2. Установить значение коэффициента индексации для расчета общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов Пензенской области для осуществления государственных полномочий Пензенской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений за счет средств бюджета Пензенской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в размере 1,05 ежегодно.

Статья 10. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

1. Установить критерий выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в размере 1,162 ежегодно.

2. Установить первый критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в размере 0,6.

3. Установить значение коэффициента индексации для расчета общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в размере 1,04 ежегодно.

Статья 11. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Пензенской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. В соответствии со статьей 131 Закона Пензенской области от 7 апреля 2003 года № 463-ЗПО "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Пензенской области" в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Пензенской области:

на 2022 год в сумме 6 925 293,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 282 195,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 6 879 474,0 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 7 062 588,0 тыс. рублей.

2. Установить, что за счет ассигнований дорожного фонда Пензенской области производится:

1) погашение процентов по реструктурированной задолженности бюджета Пензенской области по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета в 2010, 2011 годах на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения): в 2022 году в сумме 1 218,1 тыс. рублей, в 2023 году - 1 218,1 тыс. рублей, в 2024 году - 1 218,1 тыс. рублей;

2) предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Пензенской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта "Дорожная сеть", в 2022 году в сумме 863 672,5 тыс. рублей, в 2023 году - 881 076,9 тыс. рублей, в 2024 году - 855 278,2 тыс. рублей;

3) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки продукции в 2022 году в сумме 671 721,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 282 195,0 тыс. рублей, в 2023 году - 314 311,4 тыс. рублей, в 2024 году - 323 502,4 тыс. рублей;

4) предоставление субсидий на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 2022 году в сумме 1 341 992,0 тыс. рублей, в 2023 году - 1 385 688,6 тыс. рублей, в 2024 году - 1 376 497,6тыс. рублей.

5) предоставление субсидий на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках регионального проекта "Жилье", 2022 году в сумме 5 850,0 тыс. рублей, в 2023 году - 125 722,8 тыс. рублей.

Статья 12. Государственные внутренние заимствования Пензенской области, государственный внутренний долг Пензенской области и предоставление государственных гарантий Пензенской области в валюте Российской Федерации

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Пензенской области по государственным гарантиям в валюте Российской Федерации на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс. рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области в 2022 году в сумме 426 636,8 тыс. рублей, в том числе на обслуживание бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в сумме 65 717,4 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 430 369,8 тыс. рублей, в том числе на обслуживание бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в сумме 92 126,6 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 359 060,9 тыс. рублей, в том числе на обслуживание бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в сумме 93 099,0 тыс. рублей.

4. Утвердить Программу государственных гарантий Пензенской области в валюте Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

5. Министерство финансов Пензенской области является органом, уполномоченным на привлечение от имени Пензенской области кредитов от кредитных организаций.

6. Министерство финансов Пензенской области является органом, уполномоченным на привлечение от имени Пензенской области бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета.

Статья 13. Особенности исполнения бюджета Пензенской области в 2022 году

1. Установить, что расходы бюджета Пензенской области финансируются по мере фактического поступления доходов и источников финансирования дефицита в бюджет Пензенской области.

Установить, что в первоочередном порядке из бюджета Пензенской области финансируются расходы по выплате заработной платы с начислениями, надбавок к ней, стипендий; на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан согласно законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Пензенской области; на питание, приобретение медикаментов и перевязочных средств; на оплату коммунальных платежей; на перечисление взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Пензенской области; на проведение выборов и референдумов, а также расходы из резервного фонда Правительства Пензенской области; на погашение и обслуживание государственного долга Пензенской области.

2. Установить, что в 2022 году в случаях, предусмотренных статьей 24226 Бюджетного кодекса Российской Федерации, настоящим Законом, Министерством финансов Пензенской области осуществляется казначейское сопровождение средств:

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям) в случае, если указанные средства перечисляются в соответствии с условиями договоров (соглашений) о предоставлении субсидий в порядке финансового обеспечения расходов;

2) бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), вклады в имущество юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), не увеличивающие их уставные (складочные) капиталы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей части;

4) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий и бюджетных инвестиций, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части, а также получателями взносов (вкладов), указанных в пункте 3 настоящей части, с исполнителями по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии, бюджетные инвестиции и взносы (вклады), если сумма контракта (договора) превышает 50,0 млн. рублей;

5) авансовые платежи по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50,0 млн. рублей и более;

6) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50,0 млн. рублей и более государственными бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в министерстве финансов Пензенской области, источником финансового обеспечения которых являются средства, поступающие им в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Пензенской области на указанные лицевые счета;

7) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями с соисполнителями в рамках исполнения указанных в пунктах 4-6 настоящей части контрактов (договоров), если сумма контракта (договора), заключаемого исполнителем с соисполнителем, превышает 50,0 млн. рублей;

3. Установить, что остатки бюджетных инвестиций и остатки субсидий (за исключением субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание ими государственных услуг, выполнение работ), предоставленных из бюджета Пензенской области в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц, находящиеся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в Министерстве финансов Пензенской области, на счетах в Центральном банке Российской Федерации, в кредитных организациях, не использованные по состоянию на 1 января 2022 года, подлежат использованию этими юридическими лицами в соответствии с решениями главных распорядителей средств бюджета Пензенской области, с внесением соответствующих изменений в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и бюджетных инвестиций указанным юридическим лицам.

Указанные в абзаце первом настоящего пункта решения об использовании полностью или частично остатков указанных средств на цели, ранее установленные условиями предоставления целевых средств, принимаются до 1 марта 2022 года.

В случае отсутствия до 1 марта 2022 года решения остатки средств подлежат возврату в бюджет Пензенской области.

4. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Пензенской области в 2021 году на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет Пензенской области.

Государственное задание, установленное в отношении государственных учреждений на 2021 год, не признается невыполненным в случае недостижения показателей государственного задания, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), в связи с приостановлением (частичным приостановлением) деятельности указанных учреждений, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

5. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Пензенской области является распределение (перераспределение) зарезервированных в составе утвержденных статьей 8 настоящего Закона бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов с целью обеспечения сбалансированности бюджета Пензенской области и бюджетов муниципальных образований Пензенской области в объеме: на 2022 год - 83 820,1 тыс. рублей, на 2023 год - 378 896,9 тыс. рублей и на 2024 год - 378 896,9 тыс. рублей, в том числе:

1) на выполнение условий софинансирования средств, поступающих от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и организаций;

2) на финансирование принятых расходных обязательств, по оплате которых на 1 января 2022 года образовалась задолженность;

3) на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пензенской области в случае принятия нормативных правовых актов Пензенской области, в том числе на софинансирование расходных обязательств 2021 года, по оплате которых образовалась задолженность;

4) на финансовое обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), при недостатке собственных доходов местных бюджетов;

5) на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

6. Установить, что в ходе исполнения бюджета Пензенской области в 2022 году дополнительно к основаниям для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Пензенской области, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации и Пензенской области, в сводную бюджетную роспись бюджета Пензенской области без внесения изменений в настоящий Закон могут быть внесены изменения в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством Пензенской области.

7. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2022 года обязательствам, производится главными распорядителями средств бюджета Пензенской области за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2022 год.

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Пензенской области О.В.Мельниченко







