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5 ноября 2021 г.

Постановление губернатора Пензенской области от 3 ноября 2021 года № 199 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В подпункте 15.1.2 пункта 15 постановления:

1.1.1. подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) объектов розничной торговли строительными материалами, цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных при условии, что допуск посетителей осуществляется только по предъявлении QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или официального документа о наличии медицинского противопоказания к вакцинации, выданного государственным учреждением здравоохранения с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность;";

1.1.2. дополнить подпунктами "д" - "и" следующего содержания:

"д) розничных рынков, ярмарок, расположенных на открытых площадках, а также мест для осуществления гражданами торговли сельскохозяйственной продукцией собственного производства;

е) объектов розничной торговли, реализующих медицинские, ортопедические и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), включая сборку и ремонт очков в специализированных магазинах;

ж) объектов розничной торговли, реализующих печатные средства массовой информации;

з) объектов розничной торговли телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами в специализированных магазинах;

и) объектов розничной торговли предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах;".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области О.В.Мельниченко



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