Гитарист "Коррозии металла" Королев отрезал себе палец "болгаркой"

Гитарист одиозного ВИА "Коррозия металла" Игорь "Король" Королев нанес себе повреждение, отрезав "болгаркой" палец. После чего был госпитализирован "в шоковом состоянии".

По данным 5-tv.ru инцидент произошел на даче музыканта в Подмосковье, где гитарист неосторожно занимался ремонтными работами.

Иные обстоятельства произошедшего уточняются.

Королев родился в марте 1985-го. В ряды "Коррозии" влился в прошлом году, успев записать с коллективом сингл "Каннибал". Также известен по проектам "Изморозь", "Дивул" и еще дюжине отечественных "тяжелых" предприятий разной степени важности.