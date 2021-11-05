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Гитарист "Коррозии металла" Королев отрезал себе палец "болгаркой"

Новости
    05.11.2021, 20:19
Текст:   Олег Усков
Фото: КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА/ vk.com Фото: КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА/ vk.com
Фото: КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА/ vk.com

Гитарист одиозного ВИА "Коррозия металла" Игорь "Король" Королев нанес себе повреждение, отрезав "болгаркой" палец. После чего был госпитализирован "в шоковом состоянии".

Фото: kino-teatr.ru
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По данным 5-tv.ru инцидент произошел на даче музыканта в Подмосковье, где гитарист неосторожно занимался ремонтными работами.

Иные обстоятельства произошедшего уточняются.

Королев родился в марте 1985-го. В ряды "Коррозии" влился в прошлом году, успев записать с коллективом сингл "Каннибал". Также известен по проектам "Изморозь", "Дивул" и еще дюжине отечественных "тяжелых" предприятий разной степени важности.

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