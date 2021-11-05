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05.11.2021 04:10
Рубрика: Власть

В Забайкалье студентов и школьников переведут на дистанционное обучение

Текст: Александр Филимоненко

Школьники и студенты в Забайкальском крае перейдут на дистанционное обучение с 8 по 14 ноября, сообщила пресс-служба правительства региона.

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"На заседании оперативного штаба Забайкальского края по предотвращению COVID-19, которое состоялось 4 ноября, участники пришли к единому мнению о необходимости вводить дистанционное обучение для школьников и студентов вузов", - уточнили в пресс-службе.

При этом детские дошкольные образовательные организации возобновят работу.

На заседании оперштаба главный санитарный врач региона Светлана Лапа предложила продлить в Чите, Агинском, Бурятском округе и Краснокаменске ограничительные меры. О них объявят не позднее 6 ноября.

На заседании штаба также обсудили расширение списка организаций, где проверяются QR-коды. В частности, это касается предприятий по оказанию всех видов бытовых услуг и торговых точек. Пока в Забайкалье QR-коды введены для заведений общепита и досуга.

В регионах Власть Работа власти Регионы ДФО Забайкальский край Пандемия коронавируса COVID-19

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